穆迪分析：房租開銷占收入3成 在美國都會區已成常態

「穆迪分析」指出，房租花費占薪水收入三成在美國都會區已成常態。(歐新社)

「穆迪分析」(Moody's Analytics)公布最新調查報告指出，全美主要城市2023年上半年「房租占收入比率」(rent-to-income ratio)為30.2%，房租花費占薪水收入三成在美國都會區已成常態，這個現象代表許多租屋族承受租金的龐大壓力，能用在醫療、食物以及存錢買房的預算都因此變少。

根據「穆迪分析」統計，房租開銷壓力最沉重的九個都會區包括紐約、邁阿密、佛羅里達州勞岱爾堡(Fort Lauderdale)、洛杉磯 、佛州棕櫚灘(Palm Beach)、新澤西州 北部、波士頓、紐約州綺色佳(Ithaca)、亞利桑納州旗桿市(Flagstaff)。租屋族在這九大都會區的房租開銷平均都超過收入的30%。

統計顯示，以紐約為例，今年上半年租屋族64.9%的收入用來繳房租。邁阿密租屋族收入平均有42.5%拿來繳房租，勞岱爾堡租屋族收入平均37.3%用來繳房租，洛杉磯租屋族房租占收入35.2%。其他都會區「房租占收入比例」依次為：棕櫚灘34.4%、新澤西州北部33.5%、波士頓33%、綺色佳32%、旗桿市30.4%。

報告指出，低收入 家庭「房租占收入比例」更高。以紐約為例，低收入家庭高達76.4%的工薪收入用來繳交房租。

「穆迪分析」指出，對於租屋族來說，從2020年以來不斷增加的房租壓力，現在終於比年初略為減輕。「穆迪分析」長達25年的追蹤紀錄裡，「房租占收入比例」在2022年首次突破30%。2022年7月尖峰時期房租中位數為1777元，如今價格小幅下降，但仍比2019年的房租貴了許多。

新聞周刊(Newsweek)17日報導，房租漲價趨勢雖然略為減緩，勞工調薪的速度還是遠遠追不上物價飛漲，尤其是在生活開銷較為昂貴的都會區，房租與物價仍然停留在高點。