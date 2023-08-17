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意圖促成俄國北韓軍火交易 美制裁3實體

中央社華盛頓16日綜合外電報導
美國財政部次長尼爾森（左）（Brian Nelson）在聲明中表示，「美國持續剷除企圖把北韓軍火運送給俄國戰爭機器的非法金融網絡」。（美聯社）
美國財政部次長尼爾森（左）（Brian Nelson）在聲明中表示，「美國持續剷除企圖把北韓軍火運送給俄國戰爭機器的非法金融網絡」。（美聯社）

美國對於支援俄國侵烏戰爭的實體加大制裁力道，今天制裁意圖促成北韓俄羅斯之間軍售協議的3個實體。

法新社報導，財政部在聲明中表示，俄羅斯在烏克蘭戰場上不斷消耗彈藥及失去重型武器裝備，迫使莫斯科當局轉向為數不多的盟邦尋求支援，包括北韓。

財政部表示已對「3個實體施加制裁，它們與試圖規避制裁的網絡有關，意圖促成俄羅斯與朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓）之間的軍售協議」。

財政部並稱，「這項行動是美國持續的策略之一，目的是要辨別、揭露並破壞第三國意圖支援俄羅斯對烏克蘭發起的殘酷戰爭」。

遭到制裁的實體包括Verus有限責任公司（Limited Liability Company Verus）、國防工程有限責任夥伴（Defense Engineering Limited Liability Partnership），以及Versor S.R.O.。

負責反恐與金融情報的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中表示，「美國持續剷除企圖把北韓軍火運送給俄國戰爭機器的非法金融網絡」。

北韓 財政部 俄羅斯

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