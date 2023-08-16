「真是命大」 黃金獵犬遭毒蛇咬5次 奇蹟救活

搜救隊用推車載著莎夏，將牠送往獸醫診所救治。（圖／Wolfe County Search & Rescue Team）

肯塔基州 一處搜救團隊在社群平台臉書 上分享一段奇聞，有隻黃金獵犬日前在當地著名景點與主人散步遊玩時被有著劇毒的毒蛇爆咬五次，沒想到命大的牠居然「鬼門關前走一遭」，不但獲救後生命狀況穩定，甚至還平安出院返家休養，奇蹟般的過程在網路上引起熱議。

綜合外媒報導，這隻名為「莎夏」（Sasha）的黃金獵犬近日與主人到位於美國肯塔基州東部沃爾夫郡的知名景點「紅河峽谷」（Red River Gorge）散步，充滿好奇心的莎夏不斷四處嗅聞走動，沒想到活潑的牠突然倒在地上一動也不動，主人這才發現牠的後腿明顯有疼痛反應、心跳和呼吸加快，因此趕緊請求搜救隊支援搶救。

當地搜救隊表示，當時焦急的主人背著受傷的狗狗步行出山路後馬上就將愛犬送往當地獸醫診所救治，經過兩次血清治療並住院後才發現，莎夏的後腿居然有五處遭「銅頭蛇」咬過的傷口，讓所有人看了都忍不住驚呼「莎夏真是命大！」幸運的牠目前也已返家休息，並持續接受治療確保完全康復。

銅頭蛇是一種有毒蛇屬，通常遍布美國東部和中部，牠們的毒液含有的一種強效毒素會導致紅細胞分解，對所有生物而言都相當致命。驚險過程被分享到網路上後，也吸引許多網友留言直呼「所有的救援人員都是天使 ！」、「看那可憐的小臉蛋，一定非常痛」、「動物疼痛都無法求救，好心疼。」