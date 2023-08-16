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夏威夷野火死傷慘遊客照玩樂 島民怒斥平行世界

中央社檀香山15日綜合外電報導
15日，茂宜島拉海納南邊的基黑(Kihei)小鎮沙灘上，已有遊客回歸。(歐新社)
15日，茂宜島拉海納南邊的基黑(Kihei)小鎮沙灘上，已有遊客回歸。(歐新社)

備受歡迎的度假勝地夏威夷茂宜島遭逢末日般的野火肆虐，死傷人數不斷攀升，官員敦促觀光客不要前去，卻仍有許多遊客續留當地，甚至持續湧入觀光，讓島民心寒又憤怒。

英國廣播公司（BBC）報導，茂宜島（Maui）今天天氣晴朗，一間間豪華酒店坐落在威雷亞海灘（Wailea Beach）旁，遊客照樣游泳戲水，也有人坐在遮陽傘下，躺椅上放著白色花押字浴巾。

在其中一家酒店裡，游泳池、雙層噴泉和展示鸚鵡的玻璃牆旁邊有一個木框螢幕，上頭顯示為度假村員工提供救濟金的廣告內容，成了拉海納鎮（Lahaina）慘遭烈焰重創的一個跡象。這座度假小鎮距海岸僅48公里。

夏威夷發生美國逾一世紀以來最嚴重野火後，當地民眾對選擇繼續度假的遊客日益不滿。許多島民表示，這場災難凸顯當前彷彿有兩個平行世界，一個是讓遊客享樂的夏威夷，一個是帶給當地民眾嚴酷考驗的夏威夷。

任職酒店的21歲本地員工匿名表示：「對觀光業而言，這裡充斥著美麗的彩虹與蝴蝶，然而下方光景確實有些駭人。」

在野火爆發的隔天，當局便要求遊客儘快離開拉海納和茂宜島。

官員敦促民眾勿前往茂宜島進行不必要的旅行。夏威夷旅遊局12日晚間發表聲明說：「在接下來的幾天和幾周，我們的集體資源和關注必須集中在被迫撤離家園的居民和社區重建上。」

這場惡火發生後，約有4.6萬人取消行程，往機場高速公路可見大批車潮，但仍有數千人無視警告選擇留下，還有些人繼續前去度假，引爆當地民眾怒火。

茂宜島居民恩諾摩托（Chuck Enomoto）說：「如果這種事發生在你家鄉，你希望我們前去觀光嗎？我們必須先照顧好自己。」

另一名當地人向BBC表示：「我們的人3天前死在那片水域，旅客卻照常前往那裡游泳。」

即便如此，茂宜島在經濟上仍相當依賴遊客。茂宜島經濟發展委員會（Maui Economic Development Board）估計，茂宜島每進帳5美元，就有4美元來自觀光產業。報導將遊客稱為茂宜島的「經濟引擎」。

那名年輕的酒店工作人員說：「我們可說是從小就討厭這些遊客。但這確實是島上僅有的工作機會。不是接待他們，就是與其有關的建設。」

有些業者擔心，日益高漲的排外情緒恐進一步傷害茂宜島。

在茂宜島懷盧庫（Wailuku）經營行動餐車的卡拉西基（Daniel Kalahiki）受訪時說，野火發生後，生意已經少了一半，「我擔心要是繼續關島，叫遊客別來，剩下的一點生意也將消失，於是茂宜島將一無所有」。

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