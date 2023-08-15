華郵：馬斯克的X拉長用戶造訪紐時與對手網站的時間

華郵報導，前身為推特的社群媒體平台X，拉長了用戶連結到臉書等競爭對手、以及路透和紐約時報等新聞機構網站的時間。（美聯社）

華盛頓郵報15日報導，前身為推特的社群媒體平台X，拉長了用戶連結到臉書 與Instagram等競爭對手、以及路透和紐約時報等新聞機構網站的時間，X稍後雖已恢復造訪速度，但可能讓老闆馬斯克 自詡的「言論自由絕對論者」再度蒙塵。

華郵 指稱，15日的測試顯示，若在X平台點擊被針對網站的連結，要等約5秒才會看到網站內容。訪問時間被拉長的網站包括臉書、Instagram、Bluesky及Substack等競爭對手，還有路透與紐時網站。華郵的分析發現，多數其他外部網站都不受影響，包括華郵、福斯新聞以及YouTube等，都只要不到一秒就能看到網站內容。

路透的測試發現類似延遲情況。紐時發言人表示，該媒體也已觀察到X的「系統性延遲」，也「未收到該平台對於此舉的任何說明」。

X的造訪減速措施主要影響X用來處理所有網站連結的縮短網址服務t.co網域，在X平台發表的所有連結，都會透過t.co網域導流，允許X追蹤、或甚至阻礙目標網站的活動，甚至可能降低馬斯克不喜歡的網站流量與廣告營收。

華郵指出，在這個測試結果被揭露後，到15日下午時，X開始改變作法，把延遲時間降至零。路透請求X置評時，X證實延遲已消除，但未詳細說明。

科技論壇Hacker News一名用戶15日稍早率先提出造訪延遲的情況，並表示X從8月4日開始拉長用戶造訪紐時的時間。馬斯克在8月4日批評紐時一篇關於馬斯克出生地南非的報導，抨擊紐時為「種族滅絕的辯護者」，並敦促人們取消訂閱紐時。

馬斯克之前也曾砲轟紐時是「宣傳」，4月也移除紐時在該平台的「受驗證」標誌，使用戶更難和假帳戶區隔。