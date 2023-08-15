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危險…飲酒破壞治療、康復 許多癌症倖存者還在喝

編譯盧炯燊／即時報導
大多數成年癌症倖存者仍繼續飲酒，甚至過量。(美聯社)
大多數成年癌症倖存者仍繼續飲酒，甚至過量。(美聯社)

研究發現，儘管醫學專家警告癌症患者，飲酒只會破壞治療及康復，但大多數成年癌症倖存者仍繼續飲酒，甚至過量。

六名研究人員在「美國醫學會雜誌網絡公開版」(JAMA Network Open)發表一項新研究，他們分析1萬5199名癌症患者的調查回覆，這些患者是在2018年5月6日至2022年1月1日參加國家衛生研究院(NIH) 一個研究項目。

調查發現其中78%癌症倖存者經常飲酒，當中75%是大量飲酒，13%飲酒量超過適度水平，24%酗酒，38%表現出醫學專家歸類為危險飲酒的習慣。

參與研究的華盛頓大學公衛科學系外科和醫學副教授曹寅(Yin Cao，音譯)表示，研究結果表明許多癌症倖存者忽視了美國癌症協會「最好不要飲酒」的建議。

她指出，愈來愈多證據表明，無論是短期還是長期，飲酒只會使癌症倖存者的病情結果進一步惡化。

美國癌症協會雖認為最好不飲酒，但癌症倖存者若非飲不可，則建議女性每天不超過一杯，男性每天不超過兩杯。

國家酒精濫用與酗酒研究院(NIAAA)主管庫比(George Koob)指出，即使健康人群每天喝一杯酒，也會增加患上某些癌症，如乳腺癌的風險，因此癌症倖存者就不應飲酒，可是令人驚訝的是，接受癌症治療的人裡，過度飲酒的情況非常普遍。

庫比又說，正在接受癌症化療或放射治療的人，常見的副作用包括胃腸道問題、疲勞、出血和免疫系統抑制，若此時飲酒只會增加這些問題的風險。

現有的醫學研究表明，癌症診治後飲酒，與增加乳腺癌復發、手術後傷口延遲癒合、死亡率升高等有直接關係。

癌症 醫學

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