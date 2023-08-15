好萊塢編劇罷工超過100天 電影公司讓步了、提出新協商方案

圖為本月初參與罷工的洛杉磯市政員工手持標語在洛杉磯市政廳前抗議。(新華社)

彭博今天引用知情人士的話報導，好萊塢 電影公司已向罷工 編劇提出相對方案，其中包括在人工智慧（AI ）使用以及觀眾數據取得等問題上讓步。

綜合路透與彭博報導，「電影電視製作人聯盟」（Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP）已同意確保人類被視為編劇，而不是以AI取代。報導並補充說，這些電影公司還將分享串流服務觀看時間長短的數據。

彭博指出，電影公司提出的其它讓步條件還包括，當編劇撰寫的節目出現在非原定提供的聯播網時，編劇的再次獲酬權（residual payments）將增加20%以上。

報導補充說，Netflix（網飛）共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）已經成為一股強大力量，迪士尼公司執行長艾格（Bob Iger）最近幾周也加入薩蘭多斯的行列，一同尋求與編劇達成協議。

代表好萊塢罷工編劇的工會11日表示，已收到片廠的相對方案，並將予以考慮，這是持續100多天的罷工取得進展的明顯跡象。

好萊塢編劇5月2日開始罷工，此前美國劇作家協會（Writers Guild of America, WGA）與主要片廠之間，就薪酬、編劇室最低人員配備，以及串流媒體時代再次獲酬權等問題的談判陷入僵局。

「電影電視製作人聯盟」和「美國劇作家協會」沒有立即回應路透的置評請求。