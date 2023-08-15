美伊換囚協議沒有我爸 麻州男在白宮外絕食抗議

達里安在白宮附近的拉法葉公園紮營抗議。（Getty Images）

一對伊朗 裔美國移民父子在伊朗監獄 內和美國白宮外雙雙展開絕食，抗議美國與伊朗的換囚協議未將這名父親納入其中。

2016年遭伊朗關押的父親夏哈布．達利利（Shahab Dalili）是美國永久居民，但非公民；他說自己當年返回伊朗奔父喪時，當局以間諜罪將他判處10年徒刑，而他極力否認上述指控。

達利利的28歲兒子達里安（Darian Dalili）現居麻州，他說自己一聽到美伊換囚協議公諸於世，便立即驅車前往華府，然而協議中提及的5人並未包括他的父親，令他感到「心碎」。

具有美國公民身分的達里安表示，這讓他覺得「我和我家人所遭遇的困境似乎並不重要。我不知道還能怎麼說」。

達里安接到父親從德黑蘭伊文監獄（Evin prison）打來的電話，這名父親原先是想勸退兒子打算絕食的做法，後來決定採取相同舉措。

達里安在白宮附近的拉法葉公園（Lafayette Park）紮營抗議，他說自己這幾天只喝了些水。

達里安今天說：「我希望能得到美國政府的回應和行動…這是人在絕望之下的反應。」

美國務卿布林肯（Antony Blinken）10日表示，協議中的5名美國人已改為居家軟禁，作為換囚的第一步，據信目前已經沒有美國公民被關押在伊朗監獄。

美國國務院 發言人巴特爾（Vedant Patel）說，國務院負責伊朗問題代理特使培里（Abram Paley）已與達利利家人談過，但人還在伊朗的達利利尚未被正式認定為「錯誤拘留」。