新冠變異株EG.5恐成主流 新疫苗將問世 專家估乏人問津

美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家認為可能乏人問津。(路透)

路透報導，美國下個月將推出針對新冠病毒新變異株XBB.1.5的疫苗，但衛生專家和分析人士認為，儘管因暱稱「艾里斯」(Eris) 的新冠病毒新變異株EG.5而住院的人數有所增加，但新疫苗可能乏人問津。

XBB.1.5 是類似艾里斯的亞種病毒株，也是目前仍占主導地位變種新冠病毒 Omicron 的亞譜系。

一些美國公共衛生專家希望新疫苗能像流感疫苗 一樣受民眾歡迎，但自2021年新冠疫苗首次上市以來需求急遽下降，美國僅有約2.4億人(占總人口的73%) 至少接種一劑疫苗。

去年秋天大多數美國民眾雖有接種疫苗，但也有不少人感染病毒，儘管如此，該季只有不到5000 萬人接種疫苗。

醫療服務提供商CVS Health(CVS-US)等藥局將從下個月開始提供XBB疫苗。凱澤家族基金會 (KFF) 調查方法主任柯金格(Ashley Kirzinger)表示，今年稍早的調查顯示，美國民眾不願再接受疫苗的主因是，他們認為以前接種或感染病毒後，可以避免再次感染病毒。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC ) 主管科恩 (Mandy Cohen) 表示，預估XBB疫苗將在9 月第三周或第四周推出，且疫苗仍需獲得美國食品暨藥物管理局 (FDA) 的批准及CDC推薦。