北美暑期票房戰塵埃落定「芭比」最威 奇蹟大賣卻是它

「Barbie芭比」穩坐今夏全美票房冠軍。圖／華納提供

今年度北美暑期票房戰即將進入尾聲，勝負大勢也已底定，賣破5億美元的「Barbie芭比 」不但穩坐冠軍，也尚未被擠下單周票房第一的王座，氣勢驚人。推出此片的華納雖然風光無比，可是今年暑期最賠錢大片之一「閃電俠」也是他們的片子。常勝軍迪士尼 今夏除了「星際異攻隊3」成功，其他幾乎都踢到鐵板，表現不理想。

「閃電俠」堪稱今夏北美賣座最失利的大片。圖／華納提供

好萊塢各大公司今夏推出的續集大片，包括「玩命關頭X」、「變形金剛：萬獸崛起」、「印第安納瓊斯：命運輪盤」、「不可能的任務：致命清算 第一章」等，美國賣座都沒破2億美元，加上成本又超昂貴，光看戲院收入皆可能虧錢，顯然觀眾對於沒新鮮感的內容，沒啥興趣捧場。

最讓人詫異的莫過於湯姆克魯斯 「不可能的任務：致命清算 第一章」，挾去年「捍衛戰士：獨行俠」全美狂賣7億美元的威勢，加上影評是該系列數一數二的好，觀眾口碑也跟前幾集在伯仲之間，居然從首映周票房就不及預期，之後更被「芭比」和「奧本海默」一起打得落花流水，一般分析多半歸咎於檔期安排，只在「芭比海默」前10天推出、沒有拉長距離，徹底失誤，北美最後恐怕連27年前的首集（票房1億8000萬美元）都不如。

「不可能的任務：致命清算 第一章」美國票房意外的沒賣好。圖／UIP提供

至於哈里遜福特最後一回扮演印第安納瓊斯，美國竟打了敗仗、全球票房也冷淡，歐美媒體認為這系列對市場主流的年輕觀眾真的太老、不夠熟悉，很難喚起他們走進戲院的熱情。倒是選角引發巨大爭議的「小美人魚」，美國票房固然不及預期，卻也不到「災難」程度，還算是迪士尼今夏反應較好的片子。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」美國票房踢到鐵板。圖／迪士尼提供 「小美人魚」是迪士尼今夏在美國賣座不差的影片。圖／迪士尼提供

諷刺的是，迪士尼一直冷藏在片庫中的「自由之聲」，轉賣給獨立公司發行後，美國已賣破1億6900萬美元、即將超越「印第安納瓊斯」，也贏過「玩命關頭」和「變形金剛」，是今年最奇蹟的賣座熱片。該片描述探員追查非法販運兒童案，內容沒有問題，卻因主流媒體將之貼上「異議分子陰謀論」的標籤，造成爭議，反而吸引更多好奇觀眾入場。

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