我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？

川普推翻大選案首次聽證 法官裁定：禁止公開敏感證據

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

編譯潘勛／綜合11日電
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再傳出將增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再傳出將增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

拜登政府11日表示，美、中兩國同意，自9月1日起增加中方往返美客機達每周18班次，至10月29日再增為每周24班次，較目前的12班次增加一倍；世界前兩大經濟體出現罕有的合作跡象。

路透(Reuters)報導，運輸部表示，將分兩個日期把中方來美客機循序增加到18、24班；中國政府亦將同意為美方航空業增加相同班次。

中解除美日旅遊禁令

華府與北京就多方面起齟齬，但中國10日解除更多國家新冠疫情團客旅遊禁令，包括美、日、南韓及澳洲等重要市場。

運輸部表示，第一批航班獲批准自9月1日起來往兩國，「以滿足大約自疫情起始年以來，預期增加的需求量」。消息人士表示，美國航空業者據估不會立即用滿每周的18個班次。

駐華府中國大使館表示，「直航對增進中美人民互相拜訪至關重要。我方希望恢復更多航班，能造福兩國貿易及人民流動」。

運輸部表示，國務卿布林肯(Antony Blinken)6月中國行之後，運輸部、國務院一致與中方官員接觸，才能邁出此一重大腳步。

雙邊權利 維持競爭力

運輸部在11日批可令表示，美方的首要目標在改善環境，讓兩國航空業者能充分行使其雙邊權利，維持競爭力平衡；美方及中方航空業者取得公正平等的機會。

中國國際航空10日在航班申請書中表示，尋求批准每周在北京、洛杉磯之間新增一航班，其他經營定期赴美航班的中方業者還有中國東方航空、廈門航空及中國南方航空。

目前經營美中航線的航空公司有聯合航空、美國航空及達美航空；聯合航空11日表示，將依新協議增加往返兩國航班，恢復赴北京的航班，重提每天飛上海航班。

疫前兩國各飛150班

路透指出，相形於2020年新冠疫情爆發前的兩國各飛150多往返班次，每周24往返航班還只是零頭；疫情開始後，兩國都對航班設限。

美方業者指出，他們無法飛經俄羅斯領空赴中國，因此一些航線變長許多；路透6月報導，中方航空業者在新增的航線會避飛俄國空域往返兩國，但其他舊有航班仍飛經俄國。

疫情 北京 航線

上一則

馬斯克稱將與查克柏格在「史詩地點」單挑 義國：不在羅馬

延伸閱讀

機師溝通出錯 聯航班機急降1400呎 去年險墜太平洋

機師溝通出錯 聯航班機急降1400呎 去年險墜太平洋
路透：台海風險上升 英國勞合社保險商收緊對台保險

路透：台海風險上升 英國勞合社保險商收緊對台保險
聯合航空客艙將增設點字標示 提供視障友善飛行體驗

聯合航空客艙將增設點字標示 提供視障友善飛行體驗
路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人

路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
哪種血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲

哪種血型最長壽？第一名比最後一名平均多活25歲