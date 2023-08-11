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美重申賴清德過境符合慣例 一中政策不變

中央社華盛頓11日專電
台灣副總統賴清德即將啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。(中央社)
台灣副總統賴清德即將啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。(中央社)

台灣副總統賴清德即將啟程前往巴拉圭參加新任總統就職典禮，並將過境美國。對此，國務院重申，賴清德過境符合台灣副總統過境慣例與美台長期非官方關係，美國一中政策不變。

台灣總統蔡英文指派賴清德擔任特使，率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職典禮；訪團預計12日啟程，18日返台，期間過境紐約與舊金山。

國務院發言人以背景說明方式回覆中央社郵件詢問表示，台灣高階官員過境美國符合長期慣例、美國與台灣非官方關係，以及美國的一個中國政策，這一政策不變。賴清德過境符合副總統過境慣例。

國務卿布林肯（Antony Blinken）7月17日在國務院發表談話時表示，考量飛行距離，過境為依循慣例作法；過去數十年間，台灣副總統已過境美國10次，這次是第11次，亦是賴清德第2次過境美國，「中國沒有理由藉故進行挑釁行徑」。

不過，針對中國將在賴清德過境美國期間進行軍事演習一事，國務院並未回應。

在賴清德即將出訪前夕，中國海事局宣布，自北京時間12日中午至14日下午，將在東海軍事演習。

為歡迎賴清德過境美國，包括華府、波士頓、芝加哥等地台灣之友、賴清德之友與信賴後援會連袂在華盛頓時報（The Washington Times）刊登廣告。廣告指出，台灣是美國長期夥伴，共享自由、人權與民主價值觀。台美在蔡總統與賴副總統領導下，成為更加緊密的經濟、貿易與安全夥伴，努力維護台海與印太區域和平穩定。

賴清德 國務院 北京

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