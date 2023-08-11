亞利桑納女子離家四天 掀開馬桶蓋驚見4英尺長蛇

Rattlesnake Solutions員工從一家民宅馬桶取出一條4英尺長的鞭蛇。(美聯社)

亞利桑納土桑市(Tucson)一名女子離家四天後返家，掀開主臥馬桶蓋卻驚現意外訪客：一條黑粉雙色的鞭蛇。

萊斯普朗(Michelle Lespron)對美聯社表示，事情發生在7月15日，被蛇嚇到後她馬上請父親先試圖把蛇從馬桶內取出，但蛇總能從他手中溜走。她於是請了當地一家捕蛇公司Rattlesnake Solutions來處理。該公司員工嘗試了三次，才終於把蛇從馬桶裡揪出來。這條蛇大約有3到4英尺長，沒有毒性，隨後被放生。

員工還把全過程拍成視頻發到該公司的YouTube 頻道上。視頻全長20秒，可見員工單手把蛇從馬桶牽出，過程中蛇還向鏡頭亮牙發出嘶嘶聲試圖攻擊。

(影音來源：Inside Edition YouTube)

捕蛇公司的老闆休斯(Bryan Hughes)表示，這不是他們第一次在民宅處理鞭蛇了，但是爬行動物溜進民宅實屬罕見。

雖然蛇已經離開家中，萊斯普朗還是心慌慌。她表示，蛇闖入家門後的三周之內，她都不敢使用自己主臥室的浴室，而是到次臥浴室去上廁所。在那之後，每次進主臥浴室她都要開燈，掀開馬桶蓋時候都會放慢動作。