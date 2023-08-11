美對中科技新限令市場無感？專家：小心中國報復

總統拜登。（路透）

美國總統拜登 禁止美國在中國投資 部分科技項目的行動，儘管大致未在金融市場引發反應；但美國投資人表示，他們仍對北京可能的報復措施或中國不再採購美國科技感到擔憂。

路透社報導，拜登（Joe Biden）為了保護國家安全、避免美國資本及專業知識助長中國軍事現代化，9日簽署行政命令，禁止美國企業與個人在中國對電腦晶片等敏感科技領域進行一些新投資，同時對其他相關投資實施監管。

消息剛傳出時，美國投資人不為所動，稱這些限制乍看比原先擔憂的規模小，且不太可能擴及持有中國上市股票 這類被動投資。不過，有幾位投資組合經理人表示，較令人擔心的是，中國是否會一如往常採取反擊行動。

新澤西州的櫻桃巷投資公司（Cherry Lane Investments）合夥人梅柯勒（Rick Meckler）表示：「這很大程度要看中國決定如何反應。美中之間打起非常重大的科技戰，會是一大利空；拜登政府似乎試圖在不引起中國太大反應的情況下，宣布這項消息。」

最大型的在美上市中國企業指數股票型基金（ETF）之一安碩明晟中國ETF（iShares MSCI China ETF）昨天收盤上漲0.7%；華爾街其他股票則持平。

中國商務部昨天對拜登的行政命令表示「嚴重關切」，並稱保留採取措施的權利。一些中國分析師認為，北京的選項有限，不太可能讓問題加劇；但也有部分人士指出，這樣的看法過於樂觀。

美國共同基金公司普蘭姆基金（Plumb Funds）執行長普蘭姆（Tom Plumb）說：「以為中國不會以某種形式報復，這樣想很天真。」

他表示，中國可以限制稀土出口，這項原物料是製造消費電子產品、電動車和其他零組件所需；或是將矛頭指向其他美國科技公司。