夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

美國夏威夷茂宜島（Maui）野火肆虐，造成至少53人死亡，死亡人數預計還會再上攀。（美聯社）

夏威夷茂宜島（Maui）野火肆虐，造成至少53人死亡，死亡人數預計還會再上攀，夏威夷州 長葛林（Josh Green）表示，目前仍有1000人下落不明。

夏威夷茂宜島於當地時間8日爆發野火，在颶風朵拉（Dora）的強風助長下，野火持續蔓延至各處，救援工作持續進行中。

每日郵報和衛報報導，葛林10日表示，這場野火恐是夏威夷史上最嚴重的自然災害，死亡人數將超過1960年造成61人喪命的海嘯侵襲。來自加州 和華盛頓州 的尋屍犬將協助找尋遺體。

他說，歷史名鎮拉梅納（Lahaina）受破壞程度令人震驚，看起來像被炸彈炸過，多達1000多座建築被摧毀，指復原需要數年時間和數十億美元，但肯定會著手重建。

當被問及死亡人數時，葛林坦言還無法確定，稱目前仍有1000人下落不明，「挑戰在於沒有電力、沒有網路、沒有電話、沒有收音機。所以如果我們要與官員聯繫，我們需要他們獲取衛星電話」。

他表示，「大約有1000人失蹤。這並不代表很多人已經喪命了，我不是這個意思，而是因為我們無法聯繫到他們，所以我們無法知道。」

來自瓜地馬拉的31歲廚師巴斯克斯（Marlon Vasquez）10日在避難所表示，當他聽到火警警報時，已經來不及開車逃亡，「我打開門時，火勢已經幾乎來到我們頭頂上方。我們一直跑。我們幾乎整晚都在跑，直到第二天，因為火勢沒有停。」

拉梅納居民巴里奧斯（Alan Barrios）則形容，場面「如同戰地，四面都在爆炸」。

茂宜島自8日起爆發三場火災，截至10日，這三處火勢依然活耀，拉梅納鎮火勢已得到80%控制，至少30人受傷、燒傷和吸入濃煙，數千人流離失所。