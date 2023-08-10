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拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

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拜登限制對中敏感科技投資後 美國防部設AI工作組

中央社/華盛頓10日專電
確保國家安全與保持在尖端科技領先地位，美國國防部11日宣布成立AI工作小組；圖為美國防部所在地五角大廈。（取材自美國國防部網頁）
確保國家安全與保持在尖端科技領先地位，美國國防部11日宣布成立AI工作小組；圖為美國防部所在地五角大廈。（取材自美國國防部網頁）

拜登總統10日簽署行政命令，禁止美國投資包括人工智慧（AI）在內的敏感科技產業後，美國國防部11日宣布成立AI工作小組，確保美國國家安全與保持在尖端科技領先地位。

拜登（Joe Biden）昨天正式簽署一項備受外界關注的行政命令，內容是禁止私募股權與風險投資公司對中國半導體與微電子、量子訊息技術及AI在內的3大領域敏感科技企業投資，以確保美國國家安全，並防止美國資本與專業技術被用以協助中共解放軍軍事現代化。

在這項行政命令簽署後，美國國防部今天宣布成立AI工作小組。這個名為「利馬」（Lima）的工作小組將由國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）親自主持，小組將在分析與集成大型語言模型（LLM）等生成式AI工具方面發揮關鍵作用。

希克斯透過新聞稿指出，利馬的成立展現美國國防部對引領AI創新的堅定承諾。在發展生成式AI的變革時，五角大廈的重點仍是確保國家安全、最大限度降低風險，以及負責任地整合這些技術。美國國防部的未來不僅在採用尖端科技，還在於以遠見與責任實現這一目標。

未來利馬工作小組將由「首席數位人工智慧辦公室」（CDAO）領導，評估、同步與利用整個國防部生成式AI能力，確保國防部在維護國家安全的同時，能保持在尖端技術的領先地位。

CDAO成立於2022年6月，目的在整合和優化美國國防部AI能力。CDAO負責加速五角大廈對數據、分析與AI的使用，使國防部數位基礎設施與政策能為企業與其他使用者，提供可擴展的AI驅動解決方案，確保美國免受威脅。

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