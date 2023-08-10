我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服

中國女跨洋見網友離奇失蹤 警:同遊白男有前科

大法官湯瑪斯30年被饋贈 奢華超乎想像

記者顏伶如／即時報導
ProPublica非營利新聞調查組織報導，大法官湯瑪斯(圖)長達30年接受富人朋友奢華招待與饋贈，情形超乎外界所知。(路透)
ProPublica非營利新聞調查組織報導，大法官湯瑪斯(圖)長達30年接受富人朋友奢華招待與饋贈，情形超乎外界所知。(路透)

根據ProPublica非營利新聞調查組織10日刊登的最新報導，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)長達30年接受富人朋友奢華招待與饋贈，情形超乎外界所知；湯瑪斯曾受邀多次搭乘私人專機，獲得體育賽事高層樓貴賓室「天空包廂」(skybox)門票，下榻高級度假村，並受邀到佛羅里達州高檔私人高爾夫俱樂部打球。

ProPublica調查採訪檢視湯瑪斯進入最高法院之後，30年來的朋友圈與社交活動，其中某些花費昂貴的旅遊與饋贈，並沒有出現在湯瑪斯的財務申報紀錄裡。採訪過程中訪問100多人，包括曾在湯瑪斯旅遊途中服務的工作人員，同時比對來自司法部法警局(U.S. Marshals Service)資料、稅務紀錄以及私人照片。

今年稍早，ProPublica披露湯瑪斯接受共和黨大金主克羅(Harlan Crow)招待參加豪華旅遊，克羅還為湯瑪斯姪子就讀私立學校繳學費。湯瑪斯4月間發表聲明說，與克羅認識超過25年，「身為朋友，我們參加過幾次他們的家庭旅遊」。

在10日報導中，ProPublica發現克羅與另外三名共和黨重量級金主對湯瑪斯送禮均有固定模式。報導中點名的共和黨金主包括曾被視為「股神」巴菲特(Warren Buffett)波克夏公司(Berkshire Hathaway)接班人的索科爾(David Sokol)、已經過世的百視達(Blockbuster)創辦人休伊曾加(H. Wayne Huizenga)、石油公司老闆諾維里(Paul "Tony" Novelly)。

湯瑪斯、諾維里以及休伊曾加的兒子都未回應ProPublica採訪要求，索科爾則發表聲明承認曾經款待湯瑪斯，但強調「我們從來沒有討論審理中的法院案件」。索科爾在聲明中說，與湯瑪斯討論話題都與協助年輕人有關，或談運動、家庭等。

報導指出，湯瑪斯身為最高法院大法官所遵循的道德操守，標準似乎與下級聯邦法院法官、其他政府官員截然不同。前任加州北區聯邦法院法官佛蓋爾(Jeremy Fogel)說，湯瑪斯沒有申報的饋贈項目之龐大，規模前所未見。

佛蓋爾說：「在我的職業生涯裡，從未看過任何人收受如此龐大的饋贈。」

共和黨 大法官 波克夏

上一則

去年全美5萬人自殺創高 這年紀最多

延伸閱讀

大法官湯瑪斯30年來接受奢華招待與饋贈 超乎外界所知

大法官湯瑪斯30年來接受奢華招待與饋贈 超乎外界所知
三年前意外導致四肢癱瘓 AI幫助長島男子找回行動能力

三年前意外導致四肢癱瘓 AI幫助長島男子找回行動能力
84歲南加大前社工院長弗林行賄 判刑3年

84歲南加大前社工院長弗林行賄 判刑3年
酷熱「摧毀經濟」美國恐年損千億元生產力

酷熱「摧毀經濟」美國恐年損千億元生產力

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42

超人氣

更多 >
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元