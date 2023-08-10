旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服

China Pro Marketing負責人佟忠君(後排右二)疫情前帶領中國旅遊團參觀芝加哥藝術館。(圖：佟忠君提供)

「這是旅遊業苦等三年七個月後的最大利多消息。」協助美國景點推廣中國市場的業者以及坊間旅行社，對於中國開放包括美國在內等78個國家團體出境旅遊，都同感振奮，但受到目前中美航班非常少、美國簽證 作業緩慢、成本增加，以及中美旅行社須時間重建團隊四大因素影響，估計至少要等到明年中國春節期間，才會出現第一波中國團出遊美國。

協助芝加哥 藝術館(Art Institute of Chicago)、五大湖區旅遊局以及20多個購物中心，推廣中國客市場的羅邦(上海)公關諮詢有限公司(China Pro Marketing)的負責人佟忠君說，要重新恢復中美雙邊旅遊業的昔日盛況，還會經過一段時間。

●昔直飛370多班 今剩24班

他指出，中美旅遊發展現階段仍然面對四大關卡，那就是「航班少、簽證慢、成本增、須重建旅遊工作團隊」。

佟忠君說，疫情 前中美每周的直飛航班多達370多班，但現在每周僅剩24個航班，也因為直飛航班銳減，導致機票價格高昂且很難買，中轉多次的班機，很難吸引到中國團客到美國，因此大幅增加中美直飛航班，是啟動市場復甦的重要步驟。

他指出，美國駐廣州領事館的美簽預約，已經排到年底，人員不足導致簽證效率欠佳，也為可能的中國旅行社出團增添變數。

●員工改行 旅行社重新召回

此外，過去三年半期間，中國專出美國旅遊團的業者，在疫情期間全部解散，人員也都轉業改行，重組團體也需要時間；在美國專門接待中國團的旅行社，也要重新召回員工。

疫情期間，美國的旅遊市場在本土旅客的助力下，不論交通、酒店的價格都水漲船高，加上中國飛美直航班機的價格短期內很難降到3000元以下，如何拉低成本、增加美國旅遊的吸引力，要有配套措施。

大華府華人旅行社「彩虹之旅」胡先生表示，中國進一步開放出境旅行對海外業務有積極影響，有希望推動美中之間的航班數量恢復，讓機票價格降低，活絡旅遊市場。

●中西部想回疫前 至少2年

目前彩虹之旅的業務已基本恢復到新冠疫情前的狀態，「若顧客材料預備齊全，簽證基本可在一周內順利辦好」，但因目前中美之間的航班尚未全部恢復，機票仍較昂貴，往返中美的旅客人數還在慢慢回升的過程中。

胡先生說，彩虹之旅在疫情最高峰的時期曾暫關辦公室，「所有員工在家處理業務，而當時最多的就是接到消費者退票的申請」，如今該旅行社已全面恢復服務，也隨時準備好迎來旅遊業務的復甦和上升期。