夏威夷「末日野火」氣候變遷變得更易燃

美國夏威夷州近日遭大規模野火襲擊，知名旅遊勝地茂宜島（Maui）成了重災區。（美聯社）

夏威夷州 山林野火已造成至少53人死亡，是美國歷史上傷亡最慘重的野火之一；夏威夷向來鬱鬱蔥蔥，以植被繁茂著稱，是熱帶多雨島嶼，釀此巨災實為罕見，但環境學者認為，夏威夷受到氣候變遷 影響，山火未來將更常見。

紐約時報 10日報導，夏威夷這次野火釀成巨災的原因很簡單：地球升溫，沒一個地方能豁免天災。

夏威夷本周野火的成因，可以說幾十年前就已開始，當地遭逢年雨量下降；夏威夷大學及科羅拉多大學學者2015年發表的聯合研究指出，1990年代以來，一些特定的觀察站發現，雨季降雨減少31%，旱季時減6%。

克拉克大學(Clark University)氣象學者艾碧‧弗雷澤(Abby Frazier)研究夏威夷降雨減少，她指出是多重原因所致。

一個因素是反聖嬰現象(La Niña)，這種天氣形態通常會導致可觀的降雨，但1980年代起卻開始讓降雨變少。弗雷澤指出，反聖嬰較弱的年分「也無法讓我們免於乾旱」。

另一個因素為氣溫上升，夏威夷上空的雲層變薄，因此降雨減少；雪上加霜的是，隨著時間推移，大型暴風雨正往北邊移動，按理能為夏威夷群島帶來的雨水變少。

弗雷澤指出，這三項變化可能都與全球暖化有關，放眼所及，各地都釋出氣候變遷的訊號。

美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)指出，目前焚燒中的茂宜郡(Maui County)有16%的地區陷入嚴重乾旱，另20%處於中度乾旱。

有線電視新聞網(CNN)指出，快速移動的「朵拉」(Dora)四級颶風帶來時速140哩的強風，在夏威夷南部肆虐，而夏威夷北部強力高壓系統卻紋絲不動；國家氣象中心指出，兩者結合，造成破壞力很大的強風。再加上濕度低，為野火肆虐造出天候條件。

外來植物目前占據夏威夷島四分之一的面積，在旱季極容易著火；夏威夷大型種植場及農場已消失，低窪地帶長滿易生火災的野草。夏威夷群島是太平島鏈，救火資源受限，為滅火平添困難。