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華郵：美中經濟問題截然相反 中國是全球例外

中央社台北10日電
華盛頓郵報今天發表文章指出，美國和中國這兩個強權面臨的最大經濟問題截然相反。（歐新社）
華盛頓郵報今天發表文章指出，美國和中國這兩個強權面臨的最大經濟問題截然相反。（歐新社）

華盛頓郵報今天發表文章指出，美國和中國這兩個強權面臨的最大經濟問題截然相反。美國是通貨膨脹，中國是通貨緊縮；美國就業市場出奇地強勁，中國卻面臨巨大失業問題；兩國今年經濟成長率倒可能相當，中國3%，美國2.5%。

文章並指出，中國經濟現狀在全球是例外，而不是美國，值得密切關注。畢竟，中國的任何動盪，可能在全球引發意想不到的經濟和政治後果。對美國而言，這很可能是擊敗這個經濟競爭對手的機會。至少，中國在經濟上超越美國的夢想，可能會因此永遠被延遲。

這篇題為「中國物價下跌是比美國通貨膨脹更嚴重的問題」的文章指出，美中是世界上兩個最重要的經濟強權，但兩國面臨的最大經濟問題截然相反。

文章提到，美國過去18個月一直努力因應不斷上漲的消費者物價，儘管試圖放緩支出，但通脹率仍遠高於聯準會（FED）2%的目標；相形之下，中國面臨的是通貨緊縮，根據官方公布的統計數據，中國消費者物價已接連經歷了幾個月的停滯。

另一個截然相反的是就業。美國就業市場出奇地強勁，就業機會遠多於失業人口；但中國卻面臨著巨大的失業問題，6月份16至24歲人群的失業率超過21%創下新高，一些專家認為實際數字可能更高。

美中兩國相似之處則是今年的經濟成長率。文章指出，中國官方訂定的2023年目標是5%，且是以「動態清零」嚴重衝擊的2022年為基準。但彭博社經濟學家認為，中國今年正常情況下的經濟成長率更可能只有3%。而摩根大通估計美國今年的經濟成長率是2.5%，兩國數字相差不大。

文章並指出，從全球層面來看，中國是例外，而不是美國。美國的通膨和就業強勁，幾乎在所有主要經濟體中都有顯現。而對中國這個疫情前曾是全球經濟成長驅動力的國家來說，較慢的成長率遠遠地偏離了軌道，且出現了更多令人擔憂的跡象，包括國際貿易額下降、政府債務不斷上升，以及國內房地產投資萎縮。

這篇文章提到，美國與中國的經濟問題，都是COVID-19疫情造成的，但反應卻截然不同，中國可能更嚴重。中國的「動態清零」政策雖然比美國和他國挽救了更多的生命，但卻突然而混亂地結束，否定了它的許多成功。同時，這個政策可能留下了更嚴重的經濟後遺症。

文章引述美國經濟政策專家波森（Adam Posen）早前在外交事務雜誌（Foreign Affairs）撰文，指這種情況代表「中國經濟奇蹟的終結」，反映的是中國民眾疫後對經濟日益嚴重的焦慮，儘管利率較低但仍寧願存錢，導致通貨緊縮。而外國對中國投資大減，也與「動態清零」、經濟低迷及美中貿易戰有關。

文章指出，外界常拿如今的中國與1990年代的日本相比，但兩者不同。除了人口及經濟規模不同，日本是個運作良好的民主國家，中國卻是個獨裁國家，近年來變得更加封閉，就連外界獲取經濟數據也變得更困難，因為「通貨緊縮」一詞是官方的禁忌，「反間諜法」更使得官員們在與外部專家交談時保持謹慎。

文章引述香港東方資本（Orient Capital Research）董事總經理柯里爾（Andrew Collier）的說法指出，各國都擔心經濟放緩，加上中國總喜歡在世人面前以勇者形象示人，加上領導人特別注重形象，這三個因素放在一起，就會導致經濟非常不透明。

這篇文章最後引述波森上述撰文指出，對美國而言，中國的經濟現狀很可能是擊敗這個經濟競爭對手的機會。至少，中國在經濟上超越美國的夢想，可能會因此永遠被延遲。

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