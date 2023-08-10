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美國宣布進口越南椰子 似為拜登出訪營造氣氛

中央社河內10日專電
越南媒體今天報導，美國宣布越南椰子可立刻出口至美國。圖為示意圖。(Pexels)
越南媒體今天報導，美國宣布越南椰子可立刻出口至美國。圖為示意圖。(Pexels)

總統拜登近日表示「很快」將出訪越南，還說越南的領袖「超想」見他。越南媒體今天報導，美國宣布越南椰子可立刻出口至美國。這似乎是為雙邊關係升級營造良好氣氛。

越南前鋒報（Tien Phong）報導，越南農業農村發展部植物保護局表示，已收到美國農業部動植物衛生檢驗署（APHIS）為越南椰子出口美國敞開大門的訊息，這將有助越南椰子出口額達到10億美元的里程碑。

報導說，美國農業部動植物衛生檢驗署已完成有關農產品數據的線上更新，為批准抽出75%以上纖維的及全部去除綠色外殼的越南椰子進口一事做好準備。

美國農業部動植物衛生檢驗署表示，越南企業可立刻開始出口椰子到美國。

拜登（Joe Biden）近日多次在選舉活動場合中提及越美關係有望升級。

根據路透社報導，拜登說，越南的領袖「超想」和他見面，越南欲提升與美國的關係，他「很快」將親赴越南。不過，至今美、越雙方對於拜登的越南行未曾正式宣布。

越南與中國是全面戰略合作夥伴關係，層級高於越美之間的全面夥伴關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月中旬訪問越南時表示，希望越美關係能升級，並在「未來數週或數月」實現。

越南農業農村發展部表示，越南的椰子種植面積目前約有20萬公頃，產量約200萬噸，主要種植區域在中部沿海各省及湄公河三角洲。越南是世界上第7大椰子生產國。

中國海關總署8月派員到越南實地檢查椰子種植地區及鮮椰子包裝機構，以此作為兩國簽署議定書的依據。

越南前鋒報表示，2022年越南椰子出口金額約9億美元，在美國開放市場以及中國「即將」購買越南椰子的情況下，將有助越南椰子出口額及早達到10億美元。

越南 拜登 農業部

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