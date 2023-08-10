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民主黨籍西維州聯邦參議員曼欽：認真考慮退黨

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民主黨籍聯邦參議員曼欽：認真考慮退黨

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)10日接受西維州廣播電台專訪時說，已有頗長一段時間認真考慮退黨，成為無黨籍。路透
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)10日接受西維州廣播電台專訪時說，已有頗長一段時間認真考慮退黨，成為無黨籍。路透

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)10日接受西維州廣播電台專訪時說，已有頗長一段時間認真考慮退黨，成為無黨籍。過去幾年，曼欽多次與民主黨發生齟齬，退黨傳言甚囂塵上，但10日受訪談話是他到目前為止的最明確表態。國家廣播公司(NBC)報導，曼欽並未排除參加2024年總統選舉，包括以「無標籤」(No Labels)組織候選人身份參選。

曼欽10日接受西維州電台主持人柯契瓦爾(Hoppy Kercheval)訪問時，批評拜登政府對於「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)執行不力，並說拜登總統正在「玩弄」民主黨基本盤。

75歲的曼欽指出：「我希望能夠暢所欲言，基本上，民主黨與民主黨內的偏激派，都在傷害著我們國家。」他表示，今年底將對政治生涯的打算做出宣布。

曼欽2010年當選聯邦參議員以來連任三屆，2024年將面臨連任考驗。2020年大選時，川普在西維州得票率領先近40%勝出，共和黨陣營鎖定曼欽席次，希望創造「由藍轉紅」的翻轉。

談到是否可能脫離民主黨成為無黨籍，曼欽受訪時表示：「正在嚴肅思考什麼對我是最好的，基本上我內心是很平靜的。」他說：「我已經考慮有一段時間了。」

原本與曼欽同為民主黨中間派的亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)，2022年10月宣布退黨，成為無黨籍。參議院還有其他兩位無黨籍：佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)，但兩人都加入參院民主黨團運作。

曼欽 民主黨 參議員

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