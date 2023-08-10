吹哨者向國會檢舉：上級施壓停止調查朱利安尼等人

圖為在華府的聯邦調查局(FBI)大樓。美聯社

參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)助理整理的22頁吹哨者檢舉報告，今年7月中旬在新聞內容創作平台Substack曝光。「商業內幕」(Business Insider)新聞網站獨家取得報告，並採訪在聯邦調查局(FBI)任職14年的反情報特別探員吹哨者。吹哨者受訪時說，2022年8月被上級下令停止調查前任川普 私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)與其他川普白宮 官員。

吹哨者匿名接受訪問時說，上級長官除了下令停止調查朱利安尼以及其他川普盟友，還下令與調查過程中接觸的消息來源斷絕聯絡。

正在尋求國會保護的吹哨者說，如此打壓調查的手段「極為可疑」，似乎是為了保護跟俄羅斯、烏克蘭 有關的某些檯面上的政治人物以及聯邦調查局探員。

吹哨者律師霍登(Scott Horton)說，檢舉報告曝光並遭到公開，令人相當遺憾。他說，此案已進入保密程序初期，因此不便對外評論。

吹哨者指出，對於朱利安尼等人的調查遭上級阻撓有數月之久，2022年8月被三名聯邦調查局長官召見開會。「商業內幕」報導，這場會議的舉行已獲知情消息人士證實。

吹哨者說，上級長官在這場會議中告知，不得提交與朱利安尼或其他川普陣營人士有關的調查情資。他說，決定向國會舉報並不是想傷害聯邦調查局，而是為了挽救社會大眾對聯邦調查局的錯誤印象。

他說：「聯邦調查局裡有些人存有偏見，但我們不是機器人，聯邦調查局有其廉正信譽，這是有必要的。雖然我曾受傷，但我相信絕大多數同僚都在做著正確的事。」