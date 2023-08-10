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保守派媒體Newsmax播完川普專訪 立即宣布免責聲明

記者顏伶如／即時報導
極右保守派新聞媒體「新聞極限」9日播出川普專訪片段之後，主播波林(Eric Bolling)立即宣布免責聲明(disclaimer)，對觀眾說道電視台立場與川普聲稱的勝選結果遭竊說詞並不相同。(截自Newsmax YouTube影片)
極右保守派新聞媒體「新聞極限」9日播出川普專訪片段之後，主播波林(Eric Bolling)立即宣布免責聲明(disclaimer)，對觀眾說道電視台立場與川普聲稱的勝選結果遭竊說詞並不相同。(截自Newsmax YouTube影片)

極右派保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)向來力挺前總統川普，但9日播出的川普專訪片段之後，主播波林(Eric Bolling)立即宣布免責聲明(disclaimer)，對觀眾說道電視台立場與川普聲稱的勝選結果遭竊說詞並不相同。

波林在免責聲明中說，「新聞極限」認同選舉結果是「合法的，也是最終結果」。

川普涉嫌推翻2020年大選結果而遭聯邦重罪起訴後，在新澤西州貝明斯特(Bedminster)渡假村接受波林專訪，專訪內容9日播出。

川普受訪時說，估計自己很快便將面臨今年之內的第四件起訴案。

喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)兩年多來調查川普企圖非法介入喬州2020年大選，根據媒體報導，威利斯近日可能宣布起訴川普。

川普受訪時表示，如果在喬州遭到起訴，喬州民眾經「不會接受」。他說，第一次參選時在喬州勝出，表現極好，第二次選舉也應該有贏才對，不僅在喬州而已，整場2020年選舉應該都有贏。

對於曾經在2021年1月打電話向共和黨籍喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)施壓，要求「找出1萬1780票」比便在喬州翻轉敗選結果但被拒絕，川普受訪時則說，打電話的目的是告知選舉遭人動手腳，結果被始控這樣做是不對的，「我並沒有做錯任何事」。

他說：「我相信我以很多、很多票數，數十萬票的差距勝選。我的想法就是如此，我在電話裡表達出來。」

訪問尾聲，川普與波林握手，對波林說「做得很棒」。接下來電視畫面切換到主播台，波林對觀眾發表免責聲明指出，川普聲稱勝選結果遭竊與電視台立場不同。

「新聞極限」、福斯新聞網(Fox News)以及一個美國新聞網(One America News Network)在內等保守派媒體，都曾遭到指控協助川普散布選舉陰謀論。

「新聞極限」被投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)、選舉科技公司Smartmatic提告誹謗，訴訟仍在審理中。

▼川普多面法律戰 周五初戰

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 喬州 投票

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