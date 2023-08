保守派媒體Newsmax播完川普專訪 立即宣布免責聲明

極右派保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)向來力挺前總統川普 ,但9日播出的川普專訪片段之後,主播波林(Eric Bolling)立即宣布免責聲明(disclaimer),對觀眾說道電視台立場與川普聲稱的勝選結果遭竊說詞並不相同。

波林在免責聲明中說,「新聞極限」認同選舉結果是「合法的,也是最終結果」。

After airing an interview in which Donald Trump denied he lost the 2020 election, Newsmax's Eric Bolling reads a statement from the network:



"Now just a note. Newsmax has accepted the election results as legal and final" pic.twitter.com/Paq9WC9d7b