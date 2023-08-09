拜登投資禁令 短期對中衝擊 長期恐有這現象

拜登總統9日簽署行政令，限制美國民間資本對中國投資範圍，一般認為短暫有效，但長期效果值得觀察。(路透)

拜登 總統9日簽署行政命令，禁止美國風險投資 於一些中國半導體、量子電腦及人工智慧(AI)公司；華爾街日報(WSJ)報導，拜登此舉不會立即造成實務上的龐大差異，畢竟北京可能本就偏愛中國資本來領導這些戰略領域，但拜登命令可能擴展到未來，仍可能造就寒蟬效應，不讓美資流向中國。

較不清楚的是美資這麼做，對中國融資 於那三領域初創公司的實際影響有多大。兩國的注資生態系已經快速剝離，風險資本公司紅杉資本(Sequoia Capital)6月便表示，將把對中業務抽離出來，而且美國直接投資中國已經快速減少。

WSJ報導，拜登簽署行政命令，禁止美國風險資本、私募證券投資於中國上述三大先進科技領域，它們是美中科技較勁的核心，而且都有很明顯的軍事、安全用途。

值得一提的是中國股市大幅萎縮。上證綜合指數9日下跌0.5%，偏科技的深圳A股指數跌0.6%。

此中一個理由在：雖說外國直接投資中國今年已跳水大跌，中國本土注入官方工業優先項目的確切資本還持穩得不錯。2023年上半年投資於電動機器、設備等固定資產，較去年同期增加39%，而去年上半年較前年同期增37%。自動車部門方面，中國正經歷電動車外銷輰旺，故今年上半年投資較去年增加20%。

中國風險投資成交今年已開始放緩，遠低於2021年一頭熱的高峰。但這一點在美國也一樣，就某些方面來講，中國保持得還更好。諮詢機構安侯建業聯合會計事務所(KPMG)指出，今年上半年中國的風險融資為247億元，較2022年同期下跌35%；美國的風險融資為856億元，數字遠高得多，但與去年同期相比減少46%。

要注意的一點是：美方風險投資雖撤走，中資機構可能繼續投資下去，其他全球機構也有可能。就戰略領域如AI及量子電腦，北京當局可能完全安於如此。滴滴打車(Didi)本計畫首次公開上市，之所以暫停的一大立論，便是擔心美國監管單位能取得其敏感數據。

中國仍會受苦於美國直接投資減少。很多中國目前具支配力的科技公司，例如抖音(TikTok)的母公司字節跳動(ByteDance)就受惠於美國風險資本的慷慨投入。較受孤立的中國要想複製美國的資本生態規模，仍可能很吃力，假如中國目前的經濟復甦疲軟持續下去，則更是如此。

華府要想掐死資本，不注入中國的初創公司，是不會成功的，但全球科技生態分道揚鑣看來愈發難以避免。