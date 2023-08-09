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種植物狂被偷 夫妻「每盆塞AirTag」 真找到遭竊盆栽

聯合新聞網／ 即時報導
費城一對夫妻在盆栽放進AirTag，想不到真的找到被偷走的盆栽。(路透)
費城一對夫妻在盆栽放進AirTag，想不到真的找到被偷走的盆栽。(路透)

費城一對夫妻在家門種植物，不過近期家中植物卻頻頻失竊，兩人突發奇想在每盆植物的花盆裡放了蘋果 （Apple ）的AirTag ，沒想到後來盆栽又被偷，AirTag真的幫他們找到不見的盆栽。

據Fox 29報導，巴格比（Jennifer Bagby）跟丈夫住在費城的菲什鎮（Fishtown），兩人在家門口盆栽於6月底失竊，於是兩人就到菲什鎮的臉書群組發問，想讓網友集思廣益看看有什麼方法可以預防盆栽被偷。

一開始有人建議用AirTag的時候，巴格比還想說根本是「大材小用」，不過想到盆栽的成本、種植植物花的時間和感情以及自己的原則問題，後來還是決定在盆栽裡面放AirTag。

7月30日，家中的盆栽真的又不見了。兩人趕緊用手機查找盆栽的位置，發現盆栽的位置就在約2.5公里處的街角。夫妻倆在街角像無頭蒼蠅一樣亂繞，接著一名推著推車的男子經過他們身邊時，他們都聽到AirTag的提示聲。

兩人詢問該名男子後，該名男子堅稱自己並沒有偷盆栽，所以兩人沒有成功把盆栽拿回來，不過兩人還是覺得這段經歷非常有趣。巴格比之後也將這段經歷發上臉書，並表示這段故事大概是兩人到老都還會拿出來說笑的話題。

費城 臉書 Apple

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