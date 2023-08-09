先後被毒蛇和鷹攻擊 德州婦女大難不死 自稱最幸運的人

德州一名婦女日前在修剪草坪時，同時遭到一條蛇和一隻老鷹攻擊。(電視截圖)

記者胡玉立／綜合報導

7月25日，64歲德州 錫爾斯比(Silsbee)婦女佩吉·瓊斯（Peggy Jones）在住家庭院工作時，先後遭到一條毒蛇和一隻獵鷹攻擊；就在瓊斯被蛇緊緊纏住右臂之際，鷹從半空撲向她，奪走這條蛇。人稱歷經這場大自然驚魂記的瓊斯是「世上最倒楣的人」；但大難不死的瓊斯卻說：「被一條蛇和一隻鷹攻擊，還能活下來講述這件事，我是世上最幸運的人。」

瓊斯告訴媒體，當天先是一條蛇從晴空中落下，纏住她的右前臂。她邊尖叫邊想把蛇甩開，蛇卻愈纏愈緊，還發出嘶嘶聲，撲向她的臉，擊中她的眼鏡。

瓊斯很快意識到，這條四呎半長的蛇其實是一隻鷹的「獵物」 ，牠剛從飛翔中的鷹嘴裡落下。失了獵物的鷹正俯衝而下，意圖從瓊斯那裡奪回牠的晚餐，利爪三四次劃破瓊斯前臂。這場不可思議的折磨持續約15到20秒，「我低頭看自己的手臂，上面全是血，」瓊斯說。

瓊斯66歲的丈夫溫德爾·瓊斯（Wendell Jones）最終注意到妻子一邊尖叫一邊揮舞手臂向他狂奔而來。他立即開車帶她去醫院。瓊斯一路上幾乎說不出話來，花了好幾分鐘才讓丈夫明白發生了什麼事。醫院為瓊斯包紮並讓她服用抗生素。醫生表示，她的傷口不是蛇咬傷的，而是鷹爪劃傷。

瓊斯的遭遇在社群媒體 得到眾多陌生人的憐惜、支持與祝禱。她相信自己身體可以完全康復，但在這椿不可思議的事件發生後，她經常做噩夢，吃也吃不好，睡也睡不安穩，不時會在夢中尖叫呼救。有些夢境是這次遭遇的重演，另外有些是她身在到處都是蛇的房間裡。

瓊斯的丈夫提到，兩年前，瓊斯曾在另一處工作時被毒蛇咬傷，「她現在對蛇很警惕，她一定很怕任何看起來或動作像蛇的東西。」儘管瓊斯相信，自己仍然是個幸運的人。