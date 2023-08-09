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夏威夷茂夷島野火 已造成至少6死

夏威夷茂夷島野火 已造成至少6死

記者張聲肇／即時報導
夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀。美聯社
夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀。美聯社

5:02PM 更新

根據茂宜島市長Richard Bissen表示，島上野火已造成至少6人死亡。

影片來源：youtube/ABC News

4:08PM／夏威夷茂夷島野火逼居民逃入海 被海巡船隻救起

夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀，逼撤離的居民逃入海，海裡逃生的居民，被海巡部隊的船隻救起。

茂夷郡發言人馬丁（Mahina Martin）說，拉海納鎮（Lahaina Town）觀光客最多的臨海街（Front Street）火勢經強風吹拂，益行兇險，民眾紛紛撤離，她籲請不在撤離區內的民眾就地暫尋庇護所，不要加入撤離民眾的行列，以免交通更擁擠。

郡政府徹夜上傳上網的照片顯示，拉海納鎮鬧區一片火焰，屬國家歷史古蹟區的商店及民宅屋頂火光沖天。封閉進出海納鎮的道路之前，郡政府推文奉勸大家「千萬不要前往海納鎮」，道路封閉後，消防急救人員除外，一律不准進入。

國家氣象局說多拉颶風（Hurricane Dora）從群島南邊500哩（805公里）呼嘯而過，颶風雖無礙島上一切，它颳起的60哩（97公里）時速陣風卻吹倒供電設備造成停電，不但用戶不便，消防直升機也無法起飛。風勢大、濕度低的危險天候，9日下午以後才會好轉。

海巡船艦8日前往火災地區外海因應，因為有人為了躲避火勢及濃煙，直接下海。海巡署說，在拉海納外海總共救起12人。

夏威夷州長葛林（Josh Green）外出，副州長路克（Sylvia Luke）代為宣布緊急狀態，並命民防部隊支援救災。

馬丁說，除一名消防員因為吸入太多濃煙，送院急救後，情況穩定，未聞有人傷亡。多少建築被燒毀、損壞，多少人撤離，一時還不清楚，不過馬丁說，總共開設了四處庇護中心，最大的那個接納了1000多人。

祝融肆虐範圍這麼大，馬丁說「真是前所未見。」她說，半夜發布緊急撤離命令已夠駭人，暗夜之中，更難估算損害有多大。

臨海街已有23歷史的歐洲畫報藝廊老闆狄卡（Alan Dickar）和三位朋友及兩隻貓一起撤離前，拍攝了一段錄影帶，但見商店、餐廳陷入一片火海。「我的財產今天付諸火海了。我還好，安然脫險。」

夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀。美聯社
夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀。美聯社
夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀。美聯社
夏威夷茂夷島8日野火把觀光市區的店面燒毀。美聯社

夏威夷州 觀光 颶風

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