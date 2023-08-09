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高溫之下男嬰遭留車內死亡 母親將受調查

記者顏伶如／即時報導
千萬不要圖一時方便把孩童留在車內。(Getty Images)
千萬不要圖一時方便把孩童留在車內。(Getty Images)

德州警方指出，一名出生三個月的男嬰，8日在熱浪來襲的高溫天氣底下被母親留在車上，結果釀成不幸。

休士頓警察局副局長巴希爾(Yasar Bashir)說，這起悲劇其實是「可以避免的」，「根本不應該發生」。

根據警方調查，一名婦人8日下午帶著年齡分別為4歲、3個月的兩名孩子，抵達位於哈里斯郡(Harris County)的公立心理健康診所「哈里斯心理健康暨智力和發育障礙中心」(Harris Center for Mental Health and IDD)。婦人帶著4歲孩子進入診所，但把嬰兒單獨留在車內。

警方表示，後來婦人帶著4歲孩子從診所出來，準備開車離開時，卻發現嬰兒昏迷不醒。嬰兒被單獨留在車上的時間有多久、婦人是故意把嬰兒留在車上或不小心，警方表示，有待進一步調查。

美國廣播公司(ABC)報導，先遣急救員(first responders)接到911報案電話之後，幾分鐘內便趕抵現場，立即對嬰兒施以搶救。嬰兒被緊急送到附近醫院，仍然宣告不治。

巴希爾8日晚間在記者會上說，休士頓氣候相當炎熱，不管遇到任何狀況都不應該把孩子留在車上，「即使只有一下子也不行」。

巴希爾說，尤其是嬰兒或兒童，體溫升高速度極快，非常危險。

哈里斯郡法醫將對醫兒解剖以釐清死亡原因。

巴希爾說，婦人是否面臨起訴，將等待檢警調查結果出爐。巴希爾說，嬰兒父母均已配合警方調查。

心理健康 休士頓 德州

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