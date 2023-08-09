我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

好萊塢編劇演員罷工 洛杉磯經濟停擺人人喊苦

中央社／加州柏班克9日綜合外電報導
超過1.1萬名洛杉磯市政員工，8日走上街頭參與此次為期24小時的罷工活動。（新華社）
超過1.1萬名洛杉磯市政員工，8日走上街頭參與此次為期24小時的罷工活動。（新華社）

加州洛杉磯面積雖大，經濟卻幾乎和美國所有「公司市鎮」一樣，由單一產業主導。因此，編劇100天前放下筆桿、演員隨後加入罷工行列後，整個城市商業活動幾乎停擺。

法新社報導，好萊塢編劇上一次罷工要回溯至2007-2008年，當時他們停工了100天。根據獨立經濟智庫梅肯研究院（Milken Institute）的分析數據，那次的罷工讓加州經濟失血21億美元。

這一次編劇和演員的雙罷工行動，是1960年代以來首見。

好萊塢編劇和演員兩大工會成員再度聯手罷工，主要訴求都是盼在串流時代爭取更好薪酬和分紅，並清楚界定人工智慧（AI）角色，以確保飯碗不會被AI取代。

在洛杉磯，從外燴業者、花店、服飾店、雜貨商、零售商，甚至泳池清潔工，或多或少都仰賴電影電視攝製工作每年創造的700億美元薪酬。

因此，當這顆經濟引擎不再運轉，整個城市開始停頓下來。

乾洗店、專車接送業、美髮沙龍 「每個人都很傷」

在洛杉磯市中心西南方柏班克（Burbank）一間鄰近華納兄弟（Warner Bros.）和迪士尼（Disney）影視製作公司的乾洗店內，衣物運輸旋轉架幾乎空空如也。56歲的乾洗店老闆馬里安（Tom Malian）說，生意約7成來自製片公司員工。他苦著一張臉說，如今「沒有人進辦公室，就沒有人拿衣服來乾洗，就這麼簡單」。

馬里安雖縮短營業時間、刪減人事成本，仍不足以抵擋這波罷工衝擊，「我帳單金額照舊，支出金額照舊。我現在已經嚇出一身汗了」。

當地餐廳和咖啡廳同樣人煙稀少的可怕，就連午餐尖峰時間仍看得到一張張空桌。

馬里安說，「現階段，每個人都很傷。」

提供專車接送服務的賽彭（Boris Sipen）說，自己有4輛車但目前只有1輛在值勤，「業務頓減75%」。

在首映會、試映會和讓好萊塢齒輪運轉的大大小小飯局見面會都停擺的情況下，現在唯一的業務是接送機場民眾。他旗下司機大多無薪可領，賽彭不知道自己還可以撐多久。

在距華納兄弟製片公司不遠的一間美髮沙龍店，施瑞柏（Roxanne Schreiber）同樣希望好萊塢勞資雙方能達成妥協方案。

雖然罷工行動導致沙龍生意清淡，她清楚知道勞資雙方誰該「挨剪刀」：派拉蒙（Paramount）、Netflix這類業者。

她贊同罷工編劇和演員的說法，「我們都知道片商確實從串流賺到錢，但他們卻拒絕有福同享」。

罷工 好萊塢 洛杉磯

上一則

民調萎靡、金主焦慮…德桑提斯宣布撤換競選總幹事

下一則

佛州坦帕市長海島出遊 「釣到」古柯鹼 70磅市值110萬

延伸閱讀

洛杉磯縣政府推廣應用槍枝暴力限制令

洛杉磯縣政府推廣應用槍枝暴力限制令
洛市政工人罷工1天 市長安民警消醫院不影響

洛市政工人罷工1天 市長安民警消醫院不影響
洛杉磯超市致命衝突 保安槍斃持刀攻擊者

洛杉磯超市致命衝突 保安槍斃持刀攻擊者
合同談判陷僵局 洛城8/8日萬人罷工

合同談判陷僵局 洛城8/8日萬人罷工

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」