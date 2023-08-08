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樹倒砸人、閃電擊中…美東惡劣天氣至少2死 百萬戶停電

中新社華盛頓8月8日電
首都華盛頓特區，華盛頓紀念碑7日被烏雲籠罩。 （新華社）
首都華盛頓特區，華盛頓紀念碑7日被烏雲籠罩。 （新華社）

據媒體8日報道，美東部地區7日晚遭遇惡劣天氣，已造成至少2人死亡，超過100萬用戶停電。

據報導，東部多州7日晚遭遇雷暴等惡劣天氣。一名南卡羅來納州的15歲男孩當晚從車裡出來時被倒下的樹砸死。在阿拉巴馬州，一名28歲的男性被閃電擊中死亡。

極端天氣還導致大範圍停電。據poweroutage.us網站統計，11州超過110萬用戶遭遇停電，包括馬里蘭州、弗吉尼亞州、新澤西州、賓夕法尼亞州、田納西州等。其中，田納西州受到「大範圍」影響，對受損設備的維修將持續數日。截至8日上午，仍有33萬用戶用電未恢復。 

此外，受惡劣天氣影響，7日上萬架次航班被延誤或取消。據航班信息追蹤網站FlightAware統計，7日，超過2600架次航班被取消，超過8000架次航班被延誤。其中，紐約、費城、華盛頓、亞特蘭大等城市的多個機場受到影響。 

受惡劣天氣影響，白宮7日取消了一場原定由第一夫人吉兒拜登主持的網路安全活動。美國職業棒球大聯盟（MLB）取消了在費城的比賽。

國家氣象局專家斯特朗（Chris Strong）表示，此次美東極端天氣是「近一段時間來影響最大、最惡劣的」。

田納西州 費城 新澤西州

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