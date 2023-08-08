賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州一輛汽車騰空撞進民宅二樓。(取自Junction Fire Company臉書)

賓州 一名20歲年輕人6日下午駕駛一輛豐田 汽車，騰空撞進一棟房屋的二樓，警方表示，他是故意的。

這起事件發生於周日下午，賓州警方在約3時25分接到報案，指迪凱特 鎮區(Decatur Township)有一起交通事故；消防員前往救援時，卻看到一輛豐田汽車懸空插在一棟民宅的二樓。

賓州一輛汽車撞進民宅二樓，半懸空掛在房屋上。(取自Junction Fire Company臉書)

這輛車的駕駛是20歲的米勒 (Evan Miller)，他被送往醫院治療。

州警告訴當地媒體Local 21 News，在調查過後，警方認為這起事故並非意外，而是蓄意的行為。

據當地媒體Penn Live報導，事發時屋中有三人，幸好屋內沒有人受傷。

屋裡一位女性瓊安·萊普利 (Joan Lepley) 對媒體表示，當時她聽到一個巨大的撞擊聲，房屋的牆面全在晃動，廚房掛的時鐘被震落到地上，窗簾桿也掉了下來；她的一名親戚跑出去查看發生了什麼事，然後回來跟她說：「妳家屋頂有一個人，然後妳家牆上有一輛車。」

影片來源：YouTube CNN

從消防人員提供的照片可看到，車子的駕駛座一側卡在二樓，車尾及輪胎懸空；屋子二樓牆面被撞出一個大洞，地上滿是碎木頭，裡面有一台跑步機，以及一張被撞翻的床。

被汽車撞到的民宅二樓房間一片狼藉。(取自Junction Fire Company臉書)

警方研判這輛轎車可能先撞上民宅旁的排水溝，然後彈射撞進房屋的一側。目前研判肇事的年輕人當時可能有自殘的意圖，當局正在考慮對他提起多項控訴，包括魯莽駕駛、損壞他人財產等。