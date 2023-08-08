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賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

世界新聞網王若馨／即時報導
賓州一輛汽車騰空撞進民宅二樓。(取自Junction Fire Company臉書)
賓州一輛汽車騰空撞進民宅二樓。(取自Junction Fire Company臉書)

賓州一名20歲年輕人6日下午駕駛一輛豐田汽車，騰空撞進一棟房屋的二樓，警方表示，他是故意的。

這起事件發生於周日下午，賓州警方在約3時25分接到報案，指迪凱特鎮區(Decatur Township)有一起交通事故；消防員前往救援時，卻看到一輛豐田汽車懸空插在一棟民宅的二樓。

賓州一輛汽車撞進民宅二樓，半懸空掛在房屋上。(取自Junction Fire C...
賓州一輛汽車撞進民宅二樓，半懸空掛在房屋上。(取自Junction Fire Company臉書)

這輛車的駕駛是20歲的米勒 (Evan Miller)，他被送往醫院治療。

州警告訴當地媒體Local 21 News，在調查過後，警方認為這起事故並非意外，而是蓄意的行為。

據當地媒體Penn Live報導，事發時屋中有三人，幸好屋內沒有人受傷。

屋裡一位女性瓊安·萊普利 (Joan Lepley) 對媒體表示，當時她聽到一個巨大的撞擊聲，房屋的牆面全在晃動，廚房掛的時鐘被震落到地上，窗簾桿也掉了下來；她的一名親戚跑出去查看發生了什麼事，然後回來跟她說：「妳家屋頂有一個人，然後妳家牆上有一輛車。」

影片來源：YouTube CNN

從消防人員提供的照片可看到，車子的駕駛座一側卡在二樓，車尾及輪胎懸空；屋子二樓牆面被撞出一個大洞，地上滿是碎木頭，裡面有一台跑步機，以及一張被撞翻的床。

被汽車撞到的民宅二樓房間一片狼藉。(取自Junction Fire Compan...
被汽車撞到的民宅二樓房間一片狼藉。(取自Junction Fire Company臉書)

警方研判這輛轎車可能先撞上民宅旁的排水溝，然後彈射撞進房屋的一側。目前研判肇事的年輕人當時可能有自殘的意圖，當局正在考慮對他提起多項控訴，包括魯莽駕駛、損壞他人財產等。

被警消移下來的汽車車頭幾乎全毀。(取自Junction Fire Company...
被警消移下來的汽車車頭幾乎全毀。(取自Junction Fire Company臉書)
賓州一輛汽車騰空撞進民宅二樓。(取自Junction Fire Company臉...
賓州一輛汽車騰空撞進民宅二樓。(取自Junction Fire Company臉書)

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