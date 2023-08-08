99年老牌卡車貨運巨頭Yellow破產 衝擊美國供應鏈

擁有99年歷史的卡車貨運巨頭Yellow公司聲請破產保護，約3萬名員工面臨失業命運。(路透)

擁有99年歷史的卡車貨運巨頭Yellow公司已聲請破產 保護，約3萬名員工面臨失業命運，可能是美國史上最大規模的貨運公司破產案，影響也將擴及整體美國經濟，包括卡車貨運業、國內航運業者、不動產市場及華爾街 。

Yellow在6日深夜向德拉瓦破產法院聲請破產保護，嚴詞批評代表該公司約2.2萬名員工的工會國際卡車司機兄弟會（International Brotherhood of Teamsters），執行長霍金斯在聲明說，Teamsters的領導階層「能夠中止我們的事業計劃，基本上是我們公司無以為繼」。Teamsters則表示Yellow高層應為破產負責。

Yellow估計總資產為21.5億美元，總債務為25.9億美元，計劃出售「所有、或幾乎所有」資產，表列價值介於10億~100億美元，霍金斯表示將儘可能償還債權人。Yellow說，無擔保債權金額至少100萬美元的債權人，包括波克夏旗下的鐵路業者BNSF、亞馬遜、家得寶及固特異等。

Yellow不僅危及約3萬人的工作，也會進一步干擾更廣泛的卡車運輸業，因為Yellow是市場上成本偏低的載運業者，可能推升運輸成本，影響美國供應鏈。

TD Cowen指出，在聲請破產保護前，已在9月30日停業的Yellow市占率約為8%~10%，客戶包括沃爾瑪和家得寶等大型零售商、製造商及Uber Freight。該公司令積欠私募股權業者Apollo全球管理公司約5,000萬美元的定期貸款 。

截至去年，Yellow的事業規模52億美元，每天在其卡車運輸網每天載運約5萬趟貨物，華爾街日報（WSJ）分析，Yellow破產的影響將擴及整體美國經濟，立刻產生一些贏家和輸家。贏家包括零擔貨運（less-than-truck-load，一張貨物運單托運的貨物重量或容積不夠裝一車，用同一台貨車載運多家客戶的貨物）同業，包括ABF貨運公司、TForce貨運公司等

Yellow破產的最明顯輸家將是員工，若裁減約3萬個工作，將是2020年底波音裁減約3萬人以來的最大單一企業裁員案，旗下的會計、技術人員及卡車司機等勞工都必須在勞動市場趨軟之際找工作。

Yellow的客戶也將面臨貨運費用提高的問題，包括國防部和聯邦總務署（GSA）等聯邦政府單位，甚至納稅人也要付出代價，因為財政部2020年已7億美元貸款取得Yellow的30%股權，雖然Yellow表示將全數清償這筆貸款，但償還進度取決於Yellow出售資產的情況，且股東的清償順序往往排在最後。