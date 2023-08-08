我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊急通報系統含中國零件 全美警消恐有資安疑慮

穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

緊急通報系統含中國零件 全美警消恐有資安疑慮

記者顏伶如／即時報導
一些使用於警消用的通訊設備含有中國零件，引起部分人士對於資安疑慮的擔憂。(Getty Images)
一些使用於警消用的通訊設備含有中國零件，引起部分人士對於資安疑慮的擔憂。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)8日報導，全美各地警察、消防單位、先遣急救員使用的緊急通報系統FirstNet，中國製造內部零件恐有資安疑慮，眾院策略競爭特別委員會(House Select Committee on Strategic Competition)共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)與民主黨籍資深成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)7日聯名致函聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)主席潔西卡‧羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)，要求採取行動。

蓋拉格對新聞周刊說，使用中國製造的電子聯結組件可能讓中國政府擁有可以潛入並破壞緊急應變裝置的後門。蓋拉格指出：「美國重大基礎建設必須獨立於中國共產黨技術之外，這只是常識。」FirstNet屬於聯邦機關第一反應網管理局(FirstNet Authority)管轄。

第一反應網管理局官員受訪時說，FirstNet系統確實使用了中國製造的電子聯結組件，但有定期檢測等安全防護措施。不過，資安專家與其他政府官員仍對資安風險感到不放心。

蓋拉格與克利什納穆希在聯名信中要求聯邦傳委會使用國會賦予權限，比照將華為(Huawei)排除於美國5G基礎建設之外的作法，對FirstNet系統做出同樣規範。

報導指出，美國大動作對付中國知名廠商曾經引發軒然大波，但知名度較低的中國企業製造零件使用於具有高度敏感的裝置，媒體報導則相對較少，例如移遠通信( Quectel)。

工程師、前任外交官以及情報官員指出，電子聯結組件搜集的數據對中國情報單位來說猶如「金礦」，當美國發生全國危機或任何時刻，可以透過數以百萬計的裝置資料，對於狀態詳情進行分析。

英國皇家聯合軍事研究所(Royal United Services Institute，RUSI)研究員、已退休英國外交官帕爾登(Charles Parton)說，假如有辦法把全美警察隨身攝影機(bodycam)都關閉，滑鼠一按就讓整個系統癱瘓，「中國就不必跟美國打仗了」。帕爾登說：「他們可能把整個系統關掉，這絕對是可以辦到的。」

資安 眾院 檢測

上一則

川普可能參加愛阿華州博覽會 搶共和黨內競爭者風頭

下一則

99年老牌卡車貨運巨頭Yellow破產 衝擊美國供應鏈

延伸閱讀

眾院對抗中共競爭委員會主席：中對美「間諜活動」猖獗

眾院對抗中共競爭委員會主席：中對美「間諜活動」猖獗
防美資流向解放軍 拜登政府擬下周頒禁令

防美資流向解放軍 拜登政府擬下周頒禁令
高層接連訪中 眾院中國委員會批拜登政府「殭屍外交」

高層接連訪中 眾院中國委員會批拜登政府「殭屍外交」
裴洛西華府晤江啟臣：討論對台灣與全球民主的堅定支持

裴洛西華府晤江啟臣：討論對台灣與全球民主的堅定支持

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪
平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論