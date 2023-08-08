緊急通報系統含中國零件 全美警消恐有資安疑慮

一些使用於警消用的通訊設備含有中國零件，引起部分人士對於資安疑慮的擔憂。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)8日報導，全美各地警察、消防單位、先遣急救員使用的緊急通報系統FirstNet，中國製造內部零件恐有資安 疑慮，眾院 策略競爭特別委員會(House Select Committee on Strategic Competition)共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)與民主黨籍資深成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)7日聯名致函聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission，FCC)主席潔西卡‧羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)，要求採取行動。

蓋拉格對新聞周刊說，使用中國製造的電子聯結組件可能讓中國政府擁有可以潛入並破壞緊急應變裝置的後門。蓋拉格指出：「美國重大基礎建設必須獨立於中國共產黨技術之外，這只是常識。」FirstNet屬於聯邦機關第一反應網管理局(FirstNet Authority)管轄。

第一反應網管理局官員受訪時說，FirstNet系統確實使用了中國製造的電子聯結組件，但有定期檢測 等安全防護措施。不過，資安專家與其他政府官員仍對資安風險感到不放心。

蓋拉格與克利什納穆希在聯名信中要求聯邦傳委會使用國會賦予權限，比照將華為(Huawei)排除於美國5G基礎建設之外的作法，對FirstNet系統做出同樣規範。

報導指出，美國大動作對付中國知名廠商曾經引發軒然大波，但知名度較低的中國企業製造零件使用於具有高度敏感的裝置，媒體報導則相對較少，例如移遠通信( Quectel)。

工程師、前任外交官以及情報官員指出，電子聯結組件搜集的數據對中國情報單位來說猶如「金礦」，當美國發生全國危機或任何時刻，可以透過數以百萬計的裝置資料，對於狀態詳情進行分析。

英國皇家聯合軍事研究所(Royal United Services Institute，RUSI)研究員、已退休英國外交官帕爾登(Charles Parton)說，假如有辦法把全美警察隨身攝影機(bodycam)都關閉，滑鼠一按就讓整個系統癱瘓，「中國就不必跟美國打仗了」。帕爾登說：「他們可能把整個系統關掉，這絕對是可以辦到的。」