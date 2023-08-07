便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

加州 兩名便利商店員工因毆打一名三番兩次到店裡洗劫的搶匪，可能面臨被警方調查的命運。

這家位於士德頓市（Stockton）的7-Eleven便利商店，在兩天內遭到同一人連搶三次。該名搶匪7月28日凌晨3時41分進入這家7-Eleven，向櫃台收銀員表示他有槍，並搶走一些香菸等財物。

隔日深夜12時27分，該名搶匪再度光顧該店，並故技重施威脅店員將錢交給他，在店員表示不從後，他用大垃圾袋裝走了一些食物；然而數小時後，他又拖著一個大垃圾桶回到店裡，並大把大把地將架上香菸搜刮進垃圾桶中。

在他肆無忌憚地搶劫且破壞店內設備後，兩名店員終於衝出合力壓制他，其中一名店員手持棍棒一直打到他求饒，過程被旁邊一位勸架的顧客錄下。

影片來源：YouTube FOX 11 Los Angeles

這名路過的顧客後來將影片放上Instagram，結果影片迅速爆紅，短短數日已累積數百萬瀏覽人次。雖然許多人在網上留言稱讚員工的勇氣，然而這支影片也引起了警方的注意。

士德頓市警局在其臉書 專頁表示：「我們注意到一段兩名7-11員工襲擊一名搶劫嫌犯的影片正在網路上流傳，當局正在了解這起事件並進行調查。」

「感謝一名目擊者錄下事件過程並在8月3日將影片放上網，幫助士德頓市警局得以調查該起攻擊事件及搶案。」

警方表示，該名搶劫嫌犯在事發後向警消求助，說他的腿及肩膀受傷需要醫治；警方將他送到了醫院。