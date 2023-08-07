我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車行買車挑時間 選對日子更能討價還價

德桑提斯接受NBC專訪：川普當然選輸了

美國從中國進口年減24% 墨西哥躍為最大貿易夥伴

中央社台北7日電
美國從中國進口年減24%，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴。(路透)
美國從中國進口年減24%，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴。(路透)

美國官方數據顯示，今年1至5月，美國從中國進口年減24%，墨西哥躍升美國最大貿易夥伴。美國公司努力減少對於中國供應鏈依賴，墨西哥、越南、泰國漸動搖中國世界工廠地位。

美中貿易戰、美中科技戰等衝突背景下，美國公司努力減少對於中國供應鏈依賴。華盛頓郵報6日報導引述美國官方數據指出，今年1至5月，美國從中國進口年減24%；中國全球製造業中心地位面臨挑戰，墨西哥、越南、泰國逐漸取代中國的主導地位。

報導提到，政經力量推動了供應鏈轉移。川普（Donald Trump）政府執政期間對於約2/3中國商品課徵關稅，導致新訂單減少；中國勞工薪資上漲也削弱了中國過往競爭優勢，中國領導人習近平以國家為經濟戰略中心、打擊相關民營企業、對美警戒態度等作為使得美中商業關係愈加冷淡。

惠普（HP）、史丹利百得（Stanley Black & Decker）、樂高集團（Lego Group）等公司持續重新定位供應鏈，除了避免美中超級大國競爭夾擊風險外，另也是為了長期戰略布局，用更接近客戶消費地的方式生產商品。

墨西哥在今年早些時候成為美國最大貿易夥伴，製造商傾向區域供應網、不是全球供應鏈。對於希望設點中國以外鄰近區域的公司來說，越南、泰國成為了主要替代選擇；印度也吸引了蘋果（Apple）等製造商，蘋果計畫加強在印度的iPhone生產。

報導引述康乃爾大學（Cornell University）教授普拉薩（Eswar Prasad）分析指出，墨西哥、印度、越南等國家利用全球供應鏈重組機會，削弱中國在世界製造業中的比重；不過短期內不會從根本上改變中國主導地位，因為事實是當前沒有其他經濟體可以比得上中國製造業的規模、範圍。

史坦普500（S&P）全球市場情報數據顯示，中國在美國個人電腦進口比重從2016年61%降至去年45%；在同個期間，中國在美國印表機進口比重從48%降至23%。儘管如此，中國坐擁現代化港口、高速公路、工廠群聚等條件，這是其他國家未能比擬的優勢，中國供應商仍主導電動汽車電池、廚具和鋁門窗框等市場。

供應鏈 墨西哥 越南

上一則

觀影禮節消失？人潮回歸戲院 脫序行為也增

延伸閱讀

繼顏寧之後…麥克阿瑟天才獎得主管坤良 自美返中任教

繼顏寧之後…麥克阿瑟天才獎得主管坤良 自美返中任教
美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」
華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組

華府智庫：對抗中國政治作戰 美國亟需設特別小組
OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最

OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最

熱門新聞

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15
拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民眾。（截取自BBC/LasVegasVP.com）

賭城「巨型眼球」LED燈嚇壞民眾 網友直呼怪異

2023-08-05 15:58
（圖/取自臉書粉專「Pennsylvania Bat Rescue」）

草叢長出「巨大香菇」伸手去摘竟然動了…專家：滿地都是

2023-08-04 16:12
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06

超人氣

更多 >
WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見
好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜

好市多這款冰皮月餅 實惠又美味 華人超驚喜
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…

李玟被爆生前遭Bruce趕出家門 二姊李思林受不了這樣說…
存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看

存180萬元才能退休？5領域常見盲點一次看