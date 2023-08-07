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美國女足世界盃遭淘汰 川普譏諷「覺醒失敗」

中央社華盛頓7日綜合外電報導
美國女足國家代表隊在女足世界盃止步16強。(美聯社)
美國女足國家代表隊在女足世界盃止步16強。(美聯社)

拿下前兩屆女足世界盃冠軍的美國隊昨天失利，在16強賽PK大戰慘遭瑞典淘汰，無緣爭取3連霸。前總統川普冷語譏諷鼓吹社會正義的女足隊，稱是「覺醒失敗」。

法新社報導，女足國家隊衛冕失敗後，成為政壇右翼人士眾矢之的，部分是因為她們倡議社會正義，爭取同工同酬。

不少保守派人士尤其惱火的是，女足隊國腳曾在比賽前演奏國歌期間不唱國歌，抗議美國種族歧視。

美國女足隊共同隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）曾獲得拜登（Joe Biden）總統頒發總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）。

美國在和瑞典對決的16強賽廝殺到延長賽都沒能破網，最終瑞典在PK大戰以5比4淘汰美國，讓美國隊的女足世界盃3連霸夢碎。

川普（Donald Trump）正進行2024年總統大選競選活動，期望重返白宮。他在自創的社媒平台TruthSocial發文寫道，這次輸球「全然體現我們一度偉大的國家在不老實的拜登治下會發生什麼事」。

他寫道：「我們很多球員公開對美國展現敵意，沒有其他國家以這種方式或類似方式行事。覺醒失敗。」

川普還加上「漂亮的一球」，取笑拉皮諾，因為她在對瑞典之戰的PK大戰時射門未進。

38歲的拉皮諾曾分別於2015年和2019年率美國隊在女足世界盃奪冠，曾是金球獎和世界盃金靴獎得主。她將在這次世界盃之後高掛球靴。

拉皮諾是美國女足隊向聯邦爭取同工同酬的主要聲音，在追求種族平等以及影響女性和LGBTQ等議題方面不遺餘力。

拉皮諾長久以來無論在國內或海外都是美國女足的代表人物，她在PK大戰以4比5落敗後受訪時說：「這像個爛笑話，對我個人而言，這是黑色喜劇。我罰球沒進。」

第一夫人吉兒（Jill Biden）在社群媒體發文安慰女足隊球員說：「你們今天以你們的毅力和決心啟發我們。我們以你們為傲。」

「永遠記得你們鼓勵各地的婦女和女孩們挺身而出，為她們的夢想奮鬥。」

世界盃 瑞典 川普

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