平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，美國醫師平均年薪35萬元，某些醫師年薪則有十倍，但有關醫師收入的統計資料第一次於2020年曝光時，卻有不少醫師在推特大吐苦水，甚至有醫師對討論問題的經濟學家做出人身攻擊。

報導指出，薪水統計資料取自於2005年至2017年裡96萬5000名醫師的1000萬筆稅務紀錄，經濟學家公布報告時盡了最大努力保護報稅當事人的隱私，但消息公布後仍引來醫界人士不愉快。

根據統計，美國醫師收入最高的尖峰時期在40歲至55歲之間，以2017年為例，平均年薪達40萬5000元，其中94%來自薪水；收入最頂端1%醫師年收入大約400萬元，但其中85%來自事業與資本利得(capital gains)。

若以科系區分，神經外科醫生最高年收入有92萬元，骨科外科醫師年薪78萬9000元，放射治療腫瘤醫師年薪70萬9000元。

史丹福大學 (Stanford University)經濟學家瑪麗亞‧波利亞可瓦(Maria Polyakova)分析，許多學生選擇進入醫學 院是因為希望幫忙病患。她說，如果把醫師的收入公諸於世，讓人看到醫師位居收入排行榜頂端，等於暗示從醫只是為了高薪，「這種論述讓人感覺不舒服」。

波利亞可瓦與芝加哥大學(University of Chicago)經濟學家戈特里布(Joshua Gottlieb)過去五年來與其他經濟學者合作，研究醫師收入。

戈特里布說，想要救人但也想賺錢、過好生活，其實可以同時存在，「這在勞動市場是完全正常的行為」。

耶魯大學 (Yale University)經濟學家阿巴拉克(Jason Abaluck)說，新手醫生結束住院醫師實習期之際，都經歷了長時間工作，「他們的生活型態並非有錢人過的那種日子」。