美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

國家氣象局(National Weather Service)指出，美東地區超過1億2000萬民眾今天(7日)面臨嚴重風暴威脅，強風、巨大冰雹、豪雨恐釀成災情，費城到亞特蘭大之間可能出現龍捲風。

威力強大的風暴系統6日重創俄亥俄河河谷(Ohio River Valley)之後朝東前進，密西西比河(Mississippi River)以東的美東地區7日起出現惡劣天候風險升高。

有線電視新聞網(CNN)報導，阿帕拉契山脈(Appalachian Mountains)到馬里蘭州、賓州南部、新澤西州惡劣天候狀況可能最嚴重，費城、巴爾的摩、華府等城市都包括在內，主要威脅來自具有破壞力的勁風。

阿拉巴馬州 北部到紐約州 南部，包括亞特蘭大、北卡羅來納州 夏洛特(Charlotte)、紐約州賓罕頓(Binghamton)在內，面臨嚴重風暴的較高威脅。

田納西州東北部到馬里蘭州部分地區以及賓州南部，面臨嚴重風暴的中度威脅。

阿拉巴馬州西部到紐約州南部，包括紐約市、匹茲堡、南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)、維吉尼亞州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)、北卡羅來納州州威明頓(Wilmington)在內，嚴重風報威脅則為輕度。

國家氣象局指出，面臨風暴威脅的地區可能出現大雷雨、暴風雨以及暴洪(Flash floods)。

根據統計，6日一天之內，美東地區共計出現150個風暴，5日也有130多個風暴，從科羅拉多州到伊利諾州、愛阿華州到內布拉斯加州共計出現8個龍捲風。強風導致財物損失共有92個通報案例，另有37個巨型冰雹通報案例，主要發生在大平原區以及密西西比河河谷中部地區。