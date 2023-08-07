南加2消防直升機滅火時相撞 3人殉職

兩架消防直升機在加州河濱郡執行滅火任務時相撞，造成3人死亡。(美聯社)

緊急救援官員表示，兩架消防直升機昨天在南加州 河濱郡（Riverside County）執行滅火任務時相撞，造成3人死亡。

美聯社報導，其中一架直升機安全降落。加州南區消防單位主管富爾徹（David Fulcher）今天早上在記者會上表示：「不幸的是，另一架直升機墜毀，機上3人全數罹難，其中一人是加州地區消防局長、一人是加州消防隊長，另一人是簽約機師。」

富爾徹沒有透露罹難者姓名。

富爾徹說，卡巴藏社區（Cabazon）百老匯 街（Broadway Street）和南隆達大道（South Ronda Avenue）交叉口附近的建築物發生火災，加州消防廳和河濱郡消防局都出動資源救火。

兩架直升機在撲滅大火時相撞，墜機事故又引發1.6公頃面積火災，但火災已被撲滅。

富爾徹說：「雖然這是一起悲慘事件，但今天值得慶幸的是，事情沒有變得更糟。第一架直升機上的人員能夠安全降落，沒有發生事故，也沒有其他人受傷。」

國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查這起事件。

影片來源：YouTube KTLA 5