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SpaceX星艦繼上回試飛爆炸後 再測點燃引擎與灑水系統

編譯葉亭均／即時報導
SpaceX 6日在德州點燃太空火箭「星艦」（Starship）的最新推進器，圖為4月19日的檔案照片。（美聯社）
SpaceX 6日在德州點燃太空火箭「星艦」（Starship）的最新推進器，圖為4月19日的檔案照片。（美聯社）

億萬富豪馬斯克太空探索公司（SpaceX）6日在德州點燃太空火箭「星艦」（Starship）的最新推進器，同時測試新的灑水系統。

根據SpaceX的說法，測試點火測試僅持續2.74秒，而星艦的四具引擎已提前關閉。在引擎點火時，灑水系統從星艦發射台的下方向上噴灑出水。

SpaceX簡短提供測試的直播，這次測試是在SpaceX位於德州Boca Chica的Starbase發射設施進行。

這次點火是SpaceX為下一次發射星艦這座巨型、長程火箭系統做準備的重要測試里程碑。該公司在今年4月首度測試星艦的發射，但那一次星艦未抵達太空，而當星艦開始失控時，SpaceX被迫將其摧毀。

新的灑水系統目的是要抑制發射星艦、點燃火箭引擎時所產生的強大影響。星艦需要龐大的「超重型」（Super Heavy）推進器來推動火箭上太空，其底部有33具猛禽引擎，在火箭升空時會全部點燃。

一次點燃如此多具猛禽引擎的力量，對於發射台來說是相當危險的，正如SpaceX在第一次測試發射星艦所學到的。雖然只有30具猛禽引擎在一開始被點燃，但仍造成SpaceX執行長馬斯克所稱的「岩石龍捲風」，即發射會把水泥塊與碎片炸到數千英尺的空中，損及發射台與附近土地。

為了防止另一次爆炸事件， SpaceX的工程師已經在星艦發射台下方安裝鋼板，分散猛禽引擎造成的巨大的熱量和力量。6日的測試是SpaceX首度嘗試在點燃引擎同時測試灑水系統。

SpaceX並未立即釐清這次的點燃引擎測試是否成功，不過活動的直播主持人John Insprucker在引擎點燃之後表示，「星艦的發射台看起來良好。這次的發射機具看起來良好」。

SpaceX尚未設定星艦第二次試飛的發射日期。在4月底，馬斯克在一場推特討論活動中預測星艦將會在六至八周內準備好再度試飛。

SpaceX 太空 馬斯克

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