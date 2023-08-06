X用戶若因平台言論遇職場麻煩 馬斯克稱將供法律援助

馬斯克表示，他的社群媒體公司X將提供法律援助資金，協助因在X平台發布的內容而面臨來自老闆不公平對待的用戶。(歐新社)

商業大亨馬斯克 （Elon Musk）昨天表示，他的社群媒體 公司X將提供法律援助資金，協助因在X平台發布的內容而面臨來自老闆不公平對待的用戶。

法新社報導，包括許多名人和其他公眾人物在內的用戶，偶爾會因為在原名為推特 （Twitter）的X平台上發布、點讚或轉推有爭議的內容而陷入麻煩。

馬斯克在X上寫道：「如果你因為在這個平台發布或點讚某些東西而受到雇主的不公平對待，我們將資助你法律費用。沒有上限。請告訴我們。」

馬斯克沒有詳細說明用戶將如何得到這筆費用。

自從馬斯克去年10月以440億美元收購這個社群媒體平台以來，其廣告業務已經崩潰，部分原因是這個平台對於仇恨言論態度較為寬鬆，以及恢復了先前被停權的極右派帳號。

馬斯克一再重申，他對言論自由的渴望是他做出改變的動機，他認為文化敏感度的改變對言論自由構成威脅，並予以抨擊。

根據非營利組織「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate, CCDH），仇恨言論在X盛行。

X對這項研究結果提出異議，正在控告「對抗網路仇恨中心」。