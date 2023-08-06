我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

非裔同性戀舞者紐約加油站遭刺身亡 17歲高中生嫌犯被捕

中央社／紐約5日即時報導
美國紐約一名17歲高中生因持刀刺死28歲的非裔同性戀舞者席布萊而被控犯下仇恨謀殺罪。（美聯社）
美國紐約一名17歲高中生因持刀刺死28歲的非裔同性戀舞者席布萊而被控犯下仇恨謀殺罪。（美聯社）

紐約一名17歲高中生因持刀刺死一名非裔同性戀舞者而被控犯下仇恨謀殺罪。此案獲得了巨星歌手碧昂絲（Beyonce）和電影導演史派克李（Spike Lee）等人的關注。

中央社引述法新社報導，28歲席布萊（O'Shae Sibley）除了跳舞也會編舞，他7月29日在紐約布魯克林（Brooklyn）一間加油站與人發生爭執時，胸部被刀刺身亡。

紐約市非裔市長亞當斯（Eric Adams）在事發地點舉行記者會，宣布17歲高中生犯嫌已經被捕；他表示受害者「也可能是我的兒子」。

紐約市警察局負責偵查的助理局長肯尼（Joseph Kenny）表示，涉案的青少年昨晚向警方自首。肯尼並未透露犯嫌姓名。

犯嫌被控犯下仇恨二級謀殺罪和非法持有武器。

事發當晚監視錄影拍下致命事發過程，影片顯示席布萊和其他幾名男子在加油站赤裸上身、穿著短褲。

肯尼表示：「在等待汽車加油的這段期間，席布萊這群人開始隨著車上音樂舞蹈起來。」

肯尼說，犯嫌和同夥「開始對席布萊這群人大吼大叫，用貶抑名稱喊他，並使用恐同字眼」、「他們還說一些反非裔言論，並要求席布萊等人別再跳舞」。

雙方對峙持續了4分鐘，最後席布萊胸前被刺一刀，正中心臟，他於送醫後宣告不治。

案發後，社會大眾紛紛向席布萊致哀，包括樂壇天后碧昂絲，她的官網首頁寫著，「席布萊 Rest In Power」。

影壇重量級人物史派克李在社群媒體Instagram發布了一張席布萊在彩虹背景下快樂跳舞的照片，照片文字寫著「永遠被愛」，並加上「說出他們名字」（#saytheirnames）的主題標籤。

「說出他們名字」一詞是呼籲大眾關注體制性種族主義和種族不公現象。 

非裔 碧昂絲 紐約市

上一則

FCC破獲史上最大電話詐騙案 重罰主謀3億元

延伸閱讀

復刻芭比完美身材 瑪格蘿比減肥餐這樣吃

復刻芭比完美身材 瑪格蘿比減肥餐這樣吃
芭比不好當！瑪格蘿比減肥菜單好逼人 只能吃這些

芭比不好當！瑪格蘿比減肥菜單好逼人 只能吃這些
粉紅旋風來襲 想當芭比嗎？ 「必敗商品」快入手

粉紅旋風來襲 想當芭比嗎？ 「必敗商品」快入手
搶搭芭比風潮 從芭比娃娃到粉紅色行李箱的必買商品

搶搭芭比風潮 從芭比娃娃到粉紅色行李箱的必買商品

熱門新聞

最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09

Fidelity：65歲退休有Medicare 自付健保開銷平均15.7萬元

2023-08-02 20:53
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15
（圖/取自臉書粉專「Pennsylvania Bat Rescue」）

草叢長出「巨大香菇」伸手去摘竟然動了…專家：滿地都是

2023-08-04 16:12
CNN民調分析稱，川普明年當選的機率非常大。(路透)

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

2023-07-31 00:03
今夏全美新冠病毒感染比率正上升，雖然毒性不強，但仍要提防。圖為2022年1月，紐約市民仍排隊做新冠檢測。(美聯社)

今夏新冠確診增加 毒性不強…高齡、免疫力低者仍勿鬆懈

2023-07-31 01:26

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍