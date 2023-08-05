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賭城「巨型眼球」LED燈嚇壞民眾 網友直呼怪異

賭城「巨型眼球」LED燈嚇壞民眾 網友直呼怪異

中央社拉斯維加斯5日綜合外電報導
拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民眾。（截取自BBC/LasVegasVP.com）
拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民眾。（截取自BBC/LasVegasVP.com）

拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民眾。有人稱這像電影「魔戒」的索倫之眼，也有人感覺被這顆眼球盯著看。

福斯新聞地方電視台FOX 11 Los Angeles報導，拉斯維加斯「威尼斯人酒店球體館」（Sphere at The Venetian Resort，MSG Sphere）號稱是全世界最大球體建築，吸引了許多目光。

拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民...
拉斯維加斯一座巨大球體建築，最近利用遍布的LED面板化身一顆「巨型眼球」，嚇壞民眾。(Getty Images)

MSG Sphere高112公尺，寬157公尺，在7月4日美國獨立日周末首次亮燈，效果不同凡響。為了紀念獨立日，當時在這棟球體建築上秀出了美國國旗，以及璀璨煙火等畫面。

英國廣播公司（BBC）報導，MSG Sphere是拉斯維加斯最新景點，擁有全世界最大LED螢幕，由大約120萬個LED燈組成。

這棟建築利用球體造型和LED螢幕，可以化身各種不同應景的球形物體，像是之前因應NBA夏季聯賽，曾變身成一顆巨大籃球，萬聖節可以變成巨大的南瓜燈，聖誕節則可以變成水晶球。不過，它化身為一顆巨大無比的眼睛，確實嚇壞部分民眾。

MSG Sphere是拉斯維加斯最新景點，可以化身各種不同應景的球形物體。（Ge...
MSG Sphere是拉斯維加斯最新景點，可以化身各種不同應景的球形物體。（Getty Images）

有民眾拍到，這棟球體建築投放一顆巨型眼球的影像，眼珠子不斷轉動及緩慢眨眼，引起當地居民的諸多猜測和擔憂。

有網友發文表示：「我不知道是不是看了太多科幻電影，但我完全不相信這個該死的東西。這看起來像是死星（Death Star，電影星際大戰中的太空要塞）、索倫之眼（Eye of Sauron）、HAL 9000（電影2001太空漫遊反派角色）的混合體。我不喜歡。」

還有網友說：「只有我認為那顆眼睛會怪異地轉向我，並盯著我看嗎？」

由於MSG Sphere旁邊就是全美國最知名，同時也要價最昂貴的高球俱樂部之一「永利高爾夫俱樂部」（Wynn Golf Club）；有網友說，「花大錢到那裡打高爾夫，卻被這顆眼睛盯著看，他們大概不會高興吧」。

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