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FDA批准首款產後憂鬱症口服藥 擬年底發售

中央社華盛頓4日綜合外電報導
FDA今天批准百健跟製藥公司Sage Therapeutics共同研發的口服藥Zurzuvae，這是首款獲美國政府批准用以治療產後憂鬱症的口服藥。（美聯社）
FDA今天批准百健跟製藥公司Sage Therapeutics共同研發的口服藥Zurzuvae，這是首款獲美國政府批准用以治療產後憂鬱症的口服藥。（美聯社）

美國食品暨藥物管理局FDA）今天批准百健跟製藥公司Sage Therapeutics共同研發的口服藥Zurzuvae，這是首款獲美國政府批准用以治療產後憂鬱症的口服藥。

Sage Therapeutics和百健（Biogen）尋求FDA批准口服藥Zurzuvae，用於治療數以百萬計苦於重度憂鬱症及產後憂鬱症的民眾。

產後憂鬱症嚴重影響女性身心機能的回復，同時也可能影響母親與孩子的關係。

這兩間藥廠在聲明中指出，預計Zurzuvae被美國緝毒局（U.S. Drug Enforcement Administration）列為管制藥物進行審查90天後，將於2023年第4季於美國上市。

這篇聲明也指出，FDA針對Zurzuvae的新藥申請發出完全回應信函（Complete Response Letter）通知。信中指出，這項申請並未提供充分證據足以證明Zurzuvae可以有效治療重度憂鬱症，還需要額外研究來支持批准。

百健跟Sage表示，他們會審視美國FDA的回函，並評估後續步驟。

分析師預期，若口服藥Zurzuvae只被批准用於治療產後憂鬱症，這兩間公司的股價會連帶下跌，因為罹患產後憂鬱症的人數較少。

FDA表示，在此之前，產後憂鬱症只能透過靜脈注射方式治療。

估計2021年有2100萬美國成人至少罹患過一次重度憂鬱症，而重度憂鬱症的症狀為長時間感到悲傷。產後憂鬱症則有1/7產婦受影響。

憂鬱症 FDA 食品暨藥物管理局

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