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草叢長出「巨大香菇」伸手去摘竟然動了…專家：滿地都是

聯合新聞網／ 即時報導
（圖/取自臉書粉專「Pennsylvania Bat Rescue」）
（圖/取自臉書粉專「Pennsylvania Bat Rescue」）

路上看到蘑菇不要隨便撿。一名男子日前在圍欄邊看到一朵巨大的棕色香菇，伸手想要去摘香菇居然動了，沒想到偽裝成香菇的竟然是一隻棕色蝙蝠。

根據《The Dodo》報導，美國賓夕法尼亞州蝙蝠救援隊(Pennsylvania Bat Rescue)工作人員日前在圍籬邊發現一朵巨大的香菇，這朵香菇比平常的大上不少，他好奇的伸手想去摘發現香菇動了，原來這並不是一朵巨大香菇，而是一隻偽裝成香菇的東部紅蝙蝠(eastern red bat)。

賓夕法尼亞州蝙蝠救援隊創始人兼執行董事斯特朗希克(Stephanie Stronsick)表示，這隻偽裝成香菇的東部紅蝙蝠還是他們志工以前救援過的孩子，名字叫做「朋克捲(Punkin Roll)」，東部紅蝙蝠偽裝成香菇的行為其實很常見，有時候在地面上經常看到，而這樣的偽裝也會出現在樹上，「所以人們發現樹上長香菇先不要感到訝異，那是一隻蝙蝠」。

斯特朗希克說，東部紅蝙蝠偶爾會棲息在地面上，創造一個舒適的小空間並蜷縮在尾巴裡面睡到晚上，這時候看起來就跟一朵香菇沒兩樣，之所以會在地面睡覺是為了躲避捕食者，待在樹葉跟草叢同時也能保持溫暖或消暑。

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