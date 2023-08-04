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各行業都在用AI… 職業前景不確定 民眾心慌慌

中央社紐約3日綜合外電報導
人工智慧（AI）的浪潮正向許多職業湧去，人們擔憂自己可能失去工作。（路透）
人工智慧（AI）的浪潮正向許多職業湧去，人們擔憂自己可能失去工作。（路透）

人工智慧（AI）的浪潮正向許多職業湧去，使人們擔憂自己可能失去工作，同時對民眾心理健康的影響也正在擴大。

法新社報導，能夠依照指令處理複雜任務的生成式AI平台ChatGPT於2022年11月推出，這是AI開始改變工作場域的科技里程碑。

位於紐約的諮商心理師葛斯塔夫松（Clare Gustavsson）告訴法新社，來找她的患者也對AI感到擔憂，「任何嶄新和未知的事物都會引起焦慮。科技發展如此之快，很難站穩腳跟」。

由於生成式AI可以快速產出類似出於人類之手的散文、電腦程式碼、文章或專業見解，所以法律助理、程式設計師、會計師和財務顧問等職業，都感受到生成式AI的威脅。

根據今年3月發布的一項研究，高盛集團（Goldman Sachs）分析師認為，生成式AI可能影響大約3億個就業崗位。

銀行櫃員艾瑞克（Eric）告訴法新社：「我預期自己的工作會在未來10年被淘汰…我打算轉行。我工作的銀行正擴大AI研究。」

葛斯塔夫松指出：「主要是那些從事創意領域的人們，處於這類擔憂的最前沿。」

她聲稱AI帶給人的恐懼憂慮，與氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不相上下。

但葛斯塔夫松表示，她試圖讓患者「擁抱未知」，並找到能運用新技術幫助自己的方法。

AI 高盛 氣候變遷

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