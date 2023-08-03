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美企7月裁員人數 一年來首次下降

五花肉、培根價格漲近3倍 加州1法令生效是主因之一

編譯周芳苑／綜合3日電
五花肉價格從6月起迄今已飆漲近三倍，加州增加養豬空間的法令實施後，肉價及培根恐續上漲。（Getty Images）
五花肉價格從6月起迄今已飆漲近三倍，加州增加養豬空間的法令實施後，肉價及培根恐續上漲。（Getty Images）

華爾街日報報導，用來製作培根的五花肉今夏價格大漲，6月起迄今已飆漲近三倍，在加州主張加大養豬空間的「第12號提案」(Proposition 12)法令實施後，肉價及培根恐進一步上漲，餐廳、超市備感壓力。

五花肉8月2日漲至每磅2.15元，僅略低於去年8月創下的歷史高點。

CoBank銀行經濟學家歐尼斯特(Brian Earnest)說，業者推出新的培根漢堡或其他培根餐點時恐將考慮再三。

加州「第12號提案」歷經多年挑戰後，5月獲最高法院支持，7月1日生效，本法規定凡是在加州出售的豬肉，來源必須被圈養在至少24平方呎圍欄空間的豬隻。這項動物福利法案助長五花肉及培根價格漲勢。

加州豬肉消費量約占全美15%。

最高法院裁決後，豬肉供應商最初不確定新法如何執行，一直推遲進貨；到了6月，加州與豬肉供應商協議准許業者在年底前出清既有存貨，於是買家一窩蜂在法律全面生效前搶購五花肉，導致價格飆漲。

季節性因素變化也推動肉價上漲。五花肉通常在夏季生豬屠宰和豬肉生產放緩時會漲價，但今年漲幅和速度至少十餘年未見。

全美6月冷凍五花肉庫存較5月減少14%；稍早供應過剩、壓低批發價，今年此時的庫存高於平常水準。

在餐廳、超市雜貨店調整下，消費者所看到的零售價未必與批發價同步變化。

根據市調機構NielsenIQ，截至 6月17日四周內，包裝培根銷量較去年同期增加3.2%，主因今年稍早五花肉批發價下跌帶動消費。

最近超市仍持續促銷培根，農業部稱，80%受訪雜貨店在網站及傳單上廣告1磅片裝培根，高於去年同期的73%。

12號提案對培根行情的影響仍有待觀察。分析師說，目前美國生產的多數豬肉都不符合該項法規，有些供應商可能索性停止在加州銷售，這麼一來恐推升加州零售價格，其他州供應量相對增加、零售價看跌。

短期內五花肉可望維持高批發價；今夏畜牧業者為了讓豬隻涼爽而面臨成本挑戰，8月持續酷熱可能導致動物死亡、減少豬隻供應。

五花肉和培根價格上漲，早餐價格也受影響。（Getty Images）
五花肉和培根價格上漲，早餐價格也受影響。（Getty Images）

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