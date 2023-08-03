被嚇到了…民主黨眾議員海姆斯想組團訪問中國

民主黨眾議員海姆斯表達希望組團訪問中國意願。(環球網)

中國《環球網》引述彭博社8月1日報導，眾院情報委員會首席民主黨議員海姆斯(Jim Himes)接受彭博社採訪時表示，他擔心美中之間誤判可能升級為戰爭，希望訪華促進中美溝通。

美國國會議員已有多年沒有訪問中國，上一次最大的美國國會訪華團可能是前眾院議長裴洛西 於2015年率團訪問北京 、西藏與香港 的那一次，當時裴洛西在北京見了國務院總理李克強、人大委員長張德江等，在香港則見了當時特首梁振英。

相反地，美參眾議員自美中於2018年交惡後，頻繁地以私下、公開或組團方式訪問台灣。去年同一個裴洛西訪台，還引發了史上解放軍對台最大規模軍演。因此海姆斯的表態十分令人側目。

據報導，海姆斯說，他最近聽到了中美之間的一些事情「嚇到了他」，「原因是我們經常會因為誤解而進入戰爭」。他表示，他希望與其他議員一起訪華，促進中美這兩個世界最大經濟體之間的更多了解，幫助化解與中方在台灣以及其他問題上的緊張關係。

報導中提到，海姆斯不久前曾在美國媒體上撰文呼籲美方對中國採取一種新的態度，他強調美中實際上在「中國經濟奇蹟」上享有共同利益。海姆斯還表示，他反對共和黨籍的佛州州長德桑提斯關於美國與中國脫鉤的言論，警告這樣做將破壞美國經濟，引發大規模通貨膨脹，並可能使利率進一步上升。

另一方面，海姆斯稱，他還想就與中國有分歧問題進行溝通，比如所謂的涉疆「人權問題」或「竊取美國知識產權」。他說，「我不想被描繪成對華鴿派或其他什麼」。但他也說，他希望傳達想讓中國購買美國產品的願望。

彭博社稱，海姆斯在受訪時稱，四五個月前，他「真的很擔心」，當時他覺得民主共和兩黨成員都在發表不負責任的言論。他提到了美國對所謂「中國在古巴設立監聽站」的擔憂，但也提到中國對駐日本和菲律賓等國的美軍的擔憂。

海姆斯解釋說，「我並不是說這兩個是對等的。我只是想說，設身處地地從他們的角度思考，這樣你才能理解他們是如何看待我們的。而這一切都被放在一邊。而當這些都被放在一邊時，就真的增加了誤解或錯誤的可能性」。