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疑是川普起訴書中「4號共謀」 克拉克為共和黨新星

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

起訴書指出多名共和黨籍聯邦政府、地方官員曾指正川普

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

就在前總統川普嘗試推翻2020年大選結果的同時，某些共和黨籍高層官員一再提出勸戒，對川普糾正選舉陰謀論的謬誤。本周曝光的起訴書中提到，川普政府及地方政府都有高層官員曾對川普說，並沒有所謂勝選結果遭到偷竊一事，向川普分析拒絕政權移交的計謀不可能得逞。

華盛頓郵報報導，聯邦檢察官在起訴書中並未公布指正川普的共和黨官員姓名，但比對描述內容以及媒體報導則可推斷真實身分：

副總統潘斯(Mike Pence)

川普數度向潘斯施壓，要求阻撓選舉人票確認程序，但被潘斯以「你知道我無權改變結果」、「沒有憲法權限」、「不妥」為由拒絕。

➤➤➤川普曾罵「你太老實」…潘斯筆記成起訴重要證據

司法部長巴維理(William Barr)

川普聲稱底特律發生「可疑灌票事件」，巴維理回答謠言是假的。川普聲稱投票機被動手腳，選票改成投給拜登，但遭巴維理駁回。

司法部代理部長羅森(Jeffrey Rosen)與代理副部長唐納修(Richard Donoghue)

川普多次召喚羅森與唐納修，要求討論亞特蘭大計票中心裝有非法選票「可疑行李箱」的網路影片。起訴書寫道，羅森、唐納修對川普說，影片顯示行為是無害的(benign)，調查人員並未找到可疑之處。

川普至少兩度對羅森、唐納修說，賓州計票結果比選民人數多出20萬5000票，兩人回覆如此說詞是錯的。包括羅森、唐納修在內等官員數次告訴川普，無數次稽查結果均證實，投票機計票結果正確。

國家情報總監(Director of National Intelligence)雷克里夫(John Ratcliffe)

川普指稱情報單位發現外國勢力介入導致選舉結果篡改，但雷克里夫說明真實狀況並非如此。

國土安全部網路安全和基礎設施安全局(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)局長克瑞布斯(Christopher Krebs)

克瑞布斯加入多個政府機官發表聯合聲明，強調2020年選舉是「美國史上最安全的選舉」，並說所謂電腦選舉詐騙的說詞毫無根據。

白宮律師西波隆(Pat Cipollone)

國會暴動事件當晚，西波隆打電話給川普，要求取消反對選票確認的手段，允許確認拜登當選的程序繼續進行。

密西根州州參議院多數黨領袖薛爾基(Mike Shirkey)與州眾議院議長查菲德(Lee Chatfield)

薛爾基與查菲德2020年11月20日在白宮與川普見面時聽到底特律選舉舞弊的不實言論，兩人後來發表聯合聲明說，沒有查到任何足以改變密州選舉結果的事證。

亞利桑納州州眾議院議長鮑爾斯(Rusty Bowers)

川普與其他共謀對鮑爾斯說，數以千計的非公民與已經過世民眾都有投票，鮑爾斯回答調查發現並無重大選舉舞弊。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)

川普在長達一小時的電話當中要求「找出」足夠票數幫忙在喬州改變敗選結果但被拒絕。

▼川普又被起訴 意圖推翻大選

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 鮑爾 投票

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